Dit wordt de volgende elektrische Toyota voor Europa

Het is een compacte SUV, dus aan het type auto zal het niet liggen.

Er rijden genoeg EV’s rond uit Azië, maar die komen bijna allemaal uit Korea. De Japanners lopen best wel achter met z’n allen. De Honda e en Mazda MX-30 hebben gewoon een ondermaatse actieradius en Toyota had tot voor kort überhaupt nog geen EV in de showroom staan.

Met bZ-range gaat Toyota zich eindelijk op volledig elektrische auto’s storten. Die range bestaat vooralsnog maar uit één model (de bZ4X), maar dat gaat natuurlijk niet zo blijven. De Japanners laten nu alvast het volgende model zien.

Dit wordt wederom een cross-over, maar dan compact. De concept car heeft daarom de naam ‘Compact SUV Concept’ gekregen. Toyota heeft duidelijk geen seconde teveel verspild aan het bedenken van een naam. We kunnen ook al raden hoe het productiemodel gaat heten. We gokken op bZ3X.

Deze auto gaat in het C-segment opereren, wat betekent dat Toyota straks maar liefst drie cross-overs heeft in dit segment. De C-HR en Corolla Cross zitten namelijk ook al in het C-segment. De concept car is met een lengte van 4,54 meter overigens wel een stukje groter.

Qua design lijkt de Toyota Compact SUV Concept meer op een kleine Lexus RZ dan op een kleine bZ4X. De neus gaat veel lijken op die van de nieuwe C-HR, die ook vandaag als concept is onthuld (rechts op de foto). De koplampen zagen we ook al op de nieuwe Prius. En op de Ferrari Purosangue, maar dat terzijde.

Toyota laat ook alvast het interieur zien van de Compact SUV Concept, maar dit ziet er allemaal nog heel onrealistisch uit. Al is het niet ondenkbaar dat het ‘yoke’-stuur in productie gaat, want dat heeft de Lexus RZ 450e ook al.

Aangezien het interieur nog niet heel productierijp oogt, lijkt het erop dat de bZ3X nog even op zich laat wachten. Toyota zwijgt ook nog over een onthulling of marktintroductie.

Ze zeggen alleen dat er voor 2026 nog vijf nieuwe bZ-modellen geïntroduceerd worden in Europa. Toyota gaat dus proberen een stevige inhaalslag te maken. Dat moet ook wel, als ze de grootste autofabrikant willen blijven.