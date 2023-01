Gebroeders Coronel beleven megaklapper in de Dakar

Gelukkig zijn de gebroeders Coronel (hierboven onboard) er allebei zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En voordat je losgaat in de comments: mensen die iets anders denken, gaan naar de hel.

Ja de Dakar, die is ook nog weer aan de gang in Januari. Het festijn door het rulle zand is alweer een weekje onderweg. Uiteraard doen ook de gebroeders Coronel weer mee. Dit keer samen in dezelfde auto. Dat is wel gezellig, maar het betekent ook dat als er malheur is, dat meteen problemen betekent voor beiden.

En malheur, dat kwam er vandaag. Eerder was de zusterauto van de Coronels al gecrasht. Richting het einde van de etappe van vandaag (een paar kilometer voor het eind zelfs) ging ook de auto van de Coronels meerdere malen over de kop. De auto is daarbij zodanig beschadigd geraakt dat alleen dankzij hulp van het Riwald Dakar Team de finish nog bereikt kon worden.

De Coronels zijn zacht gezegd een beetje opgeschud. Een van de twee (altijd lastig uit elkaar te houden) zei na afloop:

Er kwam geen einde aan, we bleven maar rollen. Vier, vijf, zes keer? Ik weet het niet. Een Coronel, weet dat de beste crashes degene zijn waarbij je niet meer weet hoe vaak je over de kop ging

Op beeld via Twitter is te zien dat het waarschijnlijk twee keer was als ik een beetje oké tel. Maar een beetje Italiaans-Nederlandse overdrijving daargelaten, was het hoe dan ook een forse klapper.

Voor de etappe stond team Coronel nog op een mooie vijftiende plaats in het klassement. Maar een finish hoog in de algemene lijst kunnen ze na vandaag natuurlijk vergeten. Het Dakar avontuur kan overigens wel doorgaan. Hoewel ze de etappe van morgen missen, mogen ze dinsdag weer aansluiten, aldus RallyManiacs. Kennelijk is de rally daar wat makkelijker in dan vroeger…