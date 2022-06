Toyota doet alleen het broodnodige met vernieuwde RAV4

Geen verrassingen. Toyota kiest voor een gematigde modeljaarupdate met de RAV4.

Aan de buitenkant ga je er niets aan af zien. In het interieur en tijdens het rijden merk je wel verschillen. We hebben het over de modeljaarupdate voor de Toyota RAV4. Het 2023 model is op een paar punten gemoderniseerd om weer mee te komen met de rest van de markt.

Het begint met de situatie voor je neus tijdens het rijden. Er is een nieuw volledig gedigitaliseerd 12.3-inch groot instrumentenpaneel te vinden. Ook heeft Toyota gekozen voor een nieuw multimediasysteem. Een derde belangrijke toevoeging is een uitbreiding van de Toyota Safety Sense systemen aan boord van de RAV4.

Het nieuwe multimediasysteem omvat een 10.5-inch scherm, geplakt op het midden van het dashboard. Toyota omschrijft het als een kleurendisplay met een hoge resolutie. Tja, we hadden ook gek opgekeken als het een zwart-wit scherm was met een faxfunctie.

Dat systeem blijft tevens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vier jaar lang haalt het multimediasysteem nieuwe firmware updates over-the-air binnen. Verder is er ondersteuning voor Android Auto en Apple Carplay. Laatstgenoemde werkt nu ook draadloos met de modeljaarupdate voor de Toyota RAV4.

Je kunt je lol op als je gek bent op praten met je auto. Toyota heeft de RAV4 met een spraakassistent uitgerust. Door “Hey Toyota” te roepen kun je allerlei commando’s laten uitvoeren. Bijvoorbeeld de temperatuur aan boord een graadje lager of hoger zetten en noem maar op.

RAV4 tellers

Wil je nu echt naar de buitenwereld uitstralen dat je ‘de nieuwe’ hebt, kies dan voor de kleur op het plaatje. Platinum White Pearl noemt Toyota het. Het is een nieuwe tint voor de vernieuwde RAV4.

De productie van 2023 Toyota RAV4 start in het derde kwartaal van 2022. En heeft Toyota echt geen foto vrijgegeven van de achterkant? Nee, inderdaad.