Fotoreportage: de meest bijzondere auto’s op het ijs van St. Moritz

Met de meest exotische auto’s over een bevroren meer scheuren, dat is toch veel leuker dan wintersport?

De winter is meestal niet de tijd om bijzondere klassiekers te spotten. Behalve als je naar het Zwitserse St. Moritz gaat. Iedere winter worden de meest bijzondere klassiekers van stal gehaald om daar los te gaan op een bevroren ijsmeer.

@Row1, meervoudig Autoblog Foto van de Maand-winnaar, was dit jaar met zijn camera aanwezig in St. Moritz. Hij was zo vriendelijk om zijn fotoreportage met ons te delen. Er waren de nodige pareltjes aanwezig en we nemen een paar hoogtepunten met jullie door.

Lancia Stratos Zero

Er was één auto die duidelijk de show stal: de enige echte Lancia Stratos Zero. Deze avantgardistische concept car uit 1970 ziet eruit alsof er geen meter mee gereden kan worden, maar niets is minder waar. Dit rijdende kunstwerk van Bertone kwam gewoon in actie op het ijs.

Mercedes C111

Alsof één concept car uit 1970 nog niet bijzonder genoeg was, reed er ook nog een Mercedes C111 rond. Alhoewel dit eigenlijk geen showauto is, maar een experimenteel prototype. Er zijn er in totaal 16 gebouwd. De meeste daarvan hadden een Wankelmotor, maar dit exemplaar heeft een 3,5 liter M116 V8 achter de voorstoelen liggen.

Ferrari 250 Testa Rossa

Peperdure klassieke Ferrari’s zie je bijna nooit in actie, laat staan in sneeuw en ijs. Ook dat kan echter gewoon in St. Moritz. Zo was bijvoorbeeld deze 250 Testa Rossa van de partij. Dit exemplaar nam in 1958 mee aan de 24 uur van Le Mans. We weten niet wat de actuele waarde is van de auto, maar we weten wel dat de 250 TR een van de meest gewilde klassieke Ferrari’s is.

Maserati Tipo 61

Maserati was ook goed vertegenwoordigd, met onder meer deze Tipo 61. Deze racer is bekend geworden als de Birdcage (niet te verwarren met de latere concept car). Deze bijnaam heeft de Tipo 61 te danken aan zijn bijzondere buizenchassis. Dit exemplaar heeft een uniek koetswerk, ontworpen door Piero Drogo, wat misschien nog wel fraaier is dan het originele design.

Pagani Huayra Codalunga

Het was niet allemaal klassiek spul wat er te zien was op het ijsmeer van St. Mortiz. Zo waren er ook twee Pagani’s aanwezig, waaronder de gloednieuwe Huayra Codalunga. Dit is een Longtail-versie van de Huayra, met een compleet afwijkend koetswerk. Er worden maar 5 exemplaren gebouwd, die 7 miljoen per stuk kosten (exclusief belastingen).

Dit is natuurlijk slechts een kleine greep uit de pareltjes die aanwezig waren, maar bekijk vooral even de hele fotoreeks voor een mooie sfeerimpressie:

Fotografie: Rowan van den Bragt (@Row1)