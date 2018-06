Man probeert gestolen i8 te verkopen

Handige Harrie.

Stel, je bent op zoek naar een occasion. Een sportauto. Je hebt een budget in je hoofd en plots tref je op een occasionsite je droomauto aan voor een wel heel aantrekkelijke prijs. Dan ga je twijfelen en terecht. Een te mooie prijs betekent vaak dat er een addertje onder het gras is. Is de kilometerstand misschien teruggedraaid? Is het een schadeauto geweest? Staat de auto veel reparaties te wachten? Dit verhaal heeft niets van deze drie dingen, er was wel een addertje onder het gras.

Via Craigslist werd in Tennessee een BMW i8 als occasion aangeboden voor 87.000 dollar. Dat is zelfs voor VS-begrippen een zeer lage prijs. Ook de politie is aanwezig op de Amerikaanse handelssite en besloot contact op te nemen met de adverteerder van de i8. Er werd vervolgens een bezoekje gebracht aan de auto en daar ontdekten agenten dat het VIN-nummer niet bleek te kloppen.

Na onderzoek kwamen de agenten erachter dat de i8 geregistreerd stond in Orlando, Florida en dat de auto bleek gestolen te zijn. De verkoper werd vervolgens gearresteerd. De man wordt verdacht van het stelen van de auto en het vervalsen van een VIN-nummer. (via Fox13)

Fotocredit: BMW i8 via @spotcrewda op Autojunk