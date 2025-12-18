Europese autofabrikanten zijn toch niet blij met het afschaffen van het verbod op de verbrandingsmotor

Doet de EU precies wat er verwacht wordt, is het nog niet goed…

Deze week werd vol trots bekend gemaakt dat het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren per 2035 van de baan is. In navolging van de aanpassing werd de verandering, die autofabrikanten als overwinning zagen, breeduit gevierd. Maar de stemming lijkt langzaam maar zeker om te slaan. Volgens de Financial Times zijn er steeds meer partijen die laten weten dat ook het houden aan de nieuwe regels te moeilijk is.

Vooral landelijke belangenorganisaties, zoals het Duitse VDA (Verband der Automobilindustrie) en het Franse PFA (Plateforme automobile), vinden dat de Europese Commissie de pijnpunten van de industrie onvoldoende heeft getackeld. Met andere woorden: de nieuwe regelgeving lost niets op en schept vooral problemen op andere fronten. Er komt meer complexiteit kijken bij de bouw van ‘Made in Europe’-auto’s en het gebruik van ‘groen’ staal.

Stellantis: geen goedkopere ‘Made in Europe’-auto’s

Stellantis doet ook een duit in het ontevredenheidszakje en stelt dat de EC onvoldoende rekening heeft gehouden met de elektrificatie van kleine bedrijfswagens. Ook geeft het concern aan dat er nog lang niet voldoende flexibiliteit in de regels zit waarmee de beoogde reductie van CO2-uitstoot voor 2030 behaald kan worden.

Ook de nieuwe ‘Kei Car’-regeling gaat niet doen wat de EU hoopt. Stellantis geeft namelijk nu al aan dat de plannen helemaal geen betaalbare auto’s voor het overgrote deel van autokopers zal opleveren. De oplossingen die de Europese Commissie nu aandraagt, hebben volgens de autogigant helemaal geen impact op de productie van dit soort autootjes.

Concurrentiepositie van Europa zakt weg

Ondertussen springen er meerdere (vooral elektrische) automakers op de bres om te verkondigen dat het afschaffen van het verbod op de verbrandingsmotor de domste keuze is die de EU had kunnen maken. Bijna allemaal dragen ze dezelfde reden aan: de EU verliest hierdoor op langere termijn de concurrentiepositie aan met name China.

Omdat de Europese Commissie druk van de elektrificatieketel haalt, zouden Europese autofabrikanten zich minder geneigd voelen om te blijven inzetten op de ontwikkeling van elektrische auto’s. De merken zouden er liever voor kiezen om de brandstofmotor zo lang mogelijk te blijven uitmelken terwijl de rest van de wereld (lees: China) wel de elektrische ontwikkelingen blijft doormaken. Mocht het puntje dan over een jaar of tien bij het paaltje komen, dan zullen de Europeanen erachter komen dat ze een enorme achterstand hebben opgebouwd.

Onvoldoende innovatiekracht in Europa

Daar hebben ze natuurlijk een punt. Tegelijk is het ook erg kortzichtig om aan te nemen dat iedere autofabrikant met de oogkleppen op zit en de ontwikkelingen in de rest van de wereld niet in de gaten houdt. Tegelijkertijd laten Europeanen nu ook niet direct een rap innovatietempo zien. De opkomst van betaalbare EV’s laat bijvoorbeeld erg lang op zich wachten.

Daar speelt de EU zelf ook een grote rol in. Het stelt alles op alles om de Europese spelers zoveel mogelijk ademruimte te verschaffen tegenover vooral Chinese concurrenten, maar werkt aan de andere kant amper mee om de elektrificatie onder de inwoners aan te zwengelen.

Europa kijkt vooral naar het handje boven het hoofd houden bij producerende partijen. Het kijkt niet naar de markt die deze producten moet kopen. De nieuwe regels doen dat iets meer, maar de vraag is of dat nu voldoende is. Het lijkt er in ieder geval niet op als we de reactie van de branche zo proeven.

Foto: Zeekr X gespot door @Kevin_BMW