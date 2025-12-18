Mercedes CLA is stiekem minder Europees dan je denkt (of hoopt)

De Mercedes CLA creëert hoop voor de Europese auto-industrie, maar dan moet je niet de hybrideversie hebben.

Als de nieuwe doelstellingen van de EU iets blootleggen: we moeten als Europa zijnde uitkijken. Want uiteraard zijn we trots op ons continent, maar we worden vanuit zowel oost als west keihard ingehaald op het gebied van industrie en technologie. Met name China, dat merk je in de autowereld echt wel. Dan is een auto als de Mercedes CLA een rots in de branding. Deze EV met potente specs moet weer een echte Mercedes worden qua vooruitgang. Dat zien we graag.

Mercedes CLA Hybrid

Maar om ook de EV-sceptici te voorzien van een versie, is er nu ook de, eh, Mercedes CLA. Alles waar 250 of hoger op staat is de EV, de 180, 200 en 220 hebben een brandstofmotor. Dat werd onlangs bekend omdat de auto pardoes in de configurator stond, maar inmiddels is er meer bekend over de hybride-CLA. Bijvoorbeeld iets heel simpels: wat voor motor is het eigenlijk?

Nou ja, daar is wel wat mee. Het betreft namelijk een 1.5 liter viercilinder met Miller-cyclus, goed voor zo’n 190 pk zonder elektrohulp. De oorsprong van deze motor is niet van Mercedes. Oké, Mercedes is de ene helft van de initiatiefnemers van de motorenfamilie die FAME genoemd wordt (Family Of Modular Engines). Die andere helft? Geely. Daar heeft Mercedes nog een ’tactisch partnerschap’ mee, onder meer dankzij Smart. Alhoewel het aandeel van Mercedes is dat het in de basis een Mercedes-blok is en zij zeggenschap hebben over de bouwkwaliteit, is het Geely die de motor bouwt. En ja, dat gebeurt in China.

De motor wordt na het bouwen naar de fabriek in Duitsland verstuurd om daar in de Mercedes CLA Hybrid gelepeld te worden. Maar goed, als je dus de Mercedes CLA een speerpunt vindt van de Europese auto-industrie, dan moet je misschien niet doorvragen over waar de motor vandaan komt. Het betekent echter wel dat opmerkingen over Renault-motoren in het verleden kunnen blijven. Afijn. Toch een CLA Hybrid bestellen? Dat kost net geen 50.000 euro. De elektrische versie is iets duurder dan 56.000 euro.