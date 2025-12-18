Tóch ondersteuning voor Fisker Ocean ondanks faillissement

Heb jij een Fisker Ocean maar ben je onzeker over de toekomst met je blitse doch gefaalde EV? Een oplossing lijkt nabij.

Tsja, Fisker. Eigenlijk bewijst de saga rondom het veelbelovende EV-merk perfect dat Elon Musk echt wel lof verdient over hoe doortastend hij is geweest met Tesla. Want het is niet makkelijk. Ondanks het bouwen van een EV met potente specs, die er gelikt uitziet en een bekende naam draagt, ging het mis voor Fisker precies toen de eerste auto’s op de markt kwamen. En op zich was het allemaal nog te redden, want de auto had gewoon last van kinderziektes die horen bij een gloednieuwe auto. Zo lang je ze maar oplost. Maar daar heeft het merk nooit de kans voor gekregen. Een productiepauze in maart 2024 bleek permanent. De compacte Pear als opvolger, de flitsende Ronin als topmodel en alle andere plannen belandden in de ijskast. Gaan ze daar ooit weer uitkomen? Het lijkt er steeds minder op.

Nasleep

Vergeet niet dat de Fisker Ocean qua productie helemaal klaar was om mee te strijden met de top. Vandaar dat er ondanks de korte productietijd nog wel bijna 12.000 Oceans gebouwd zijn, waarvan een groot deel daadwerkelijk aan klanten is geleverd. Die stevenen op een ramp af voor het vertrouwen in de auto. De Fisker Ocean is zo’n auto die zijn software nodig heeft om normaal te functioneren. Sterker nog: dat vrijwel alles elektronisch en softwarematig bediend wordt, maar niet betrouwbaar werkte, is één van de redenen dat Fisker de wind van voren kreeg in de beginperiode. Nu het bedrijf failliet is, wie weet hoe lang die software nog in de lucht gehouden kan worden. Wat als het morgen klaar is? Dan is jouw gloednieuwe, vrij dure EV-crossover ineens een soort ballast met wielen. Het zorgt ervoor dat je momenteel als je wil voor zo’n 20 ruggen een Ocean kan kopen. Voor een EV met 700 kilometer rijbereik een goede deal. Voor een nutteloze homp metaal een hoop geld. Welke van de twee het morgen nog is? Joost mag het weten. Dus wees blij dat je er geen hebt gekocht.

Eigenaren redden Fisker

Oké, zo erg is het nog niet en uiteraard probeert Fisker, of wat er nog van over is, de support voor de Ocean zo lang mogelijk overeind te houden. De Fisker Owner Association neemt echter het heft in eigen handen. Tegen Everything Electric doet één van de initiatiefnemers, José de Bardi, zijn verhaal. En het klinkt alsof Ocean-eigenaren minder te vrezen gaan hebben.

Het is heel simpel: FOA is gesticht als non-profitorganisatie om Ocean-eigenaren ‘op te vangen’. Inmiddels is het uitgegroeid tot meer dan dat (al blijft het non-profit). De Bardi bevestigt dat de FOA hard onderweg is om de volledige hard- en software van Fisker over te nemen. Dat houdt niet alleen in dat de software in de lucht blijft, ook dat er manieren kunnen komen om Oceans langs een servicecentrum te sturen alsof het een doodnormale auto is.

Zo heeft FOA al een nieuwe app ontwikkeld die de Fisker-app vervangt. Deze app heeft wel hetzelfde doel: info zien en functies bedienen vanaf je telefoon. Daar valt ook onder dat je telefoon gebruikt kan worden als sleutel, iets wat voorheen niet kon. Volgens De Bardi kan de vervangende app überhaupt meer dan de Fisker-app ooit kon, en dit is slechts het begin. Het wordt extra bijzonder wanneer blijkt dat de FOA officieel een over-the-air-update heeft uitgerold die Ocean-eigenaren kunnen downloaden. De Bardi noemt dit een primeur: dit is voor het eerst dat een auto software ontvangt zonder ondersteuning van het merk zelf.

Voor hardware gaat de FOA ook hun best doen. De Magna-Steyr-fabriek in Graz waar de Ocean gebouwd werd, was natuurlijk niks anders dan de plek waar alle losse onderdelen in één auto werden geschroefd. De FOA probeert al die leveranciers te benaderen om vervangende onderdelen beschikbaar te houden. Want software mag dan belangrijk zijn, als je een nieuwe chassisbalk nodig hebt moet je ook actie ondernemen. Kortom: de FOA poogt om de prognose van Ocean-eigenaren ietsje minder wanhopig te maken. Zodat je weer plezier kan beleven van je auto, maar wellicht ook zodat je eentje goedkoop kan bemachtigen en alsnog alle functies kan blijven gebruiken. Voordat ze zeldzaam en duur worden.

Met dank aan Maurice voor de tip!