België is een Ford GT rijker

Terwijl een select groepje Amerikanen al bijna een jaar in hun super-Ford rondkarren, worden de GT’s aan Europa nu pas uitgeleverd. Ondertussen hebben een aantal geluksvogels aan onze kant van de plas hun auto al binnen. Ook in de Benelux zijn er al een paar: Loïc Deman, een Belg, kreeg in maart zijn GT en sindsdien hebben twee Luxemburgers en Jeroen van den Berg de auto ook al binnen. Ondertussen meldt nog een eigenaar zich bij de Ford GT Club Benelux.

De eigenaar, wiens identiteit onbekend is, is niet gegaan voor een Heritage Edition of een historisch verantwoorde doch niet originele Gulf livery, zoals Deman of de gehandicapte Brit, among others. Deze Ford GT is blauw, zoals die al bijna drie jaar geleden (!) aan ons is voorgesteld. Om hem nog een beetje te laten afwijken van de folder zijn er witte strepen aangebracht.

Naast de vijfde GT in de Benelux (of zoals ze zelf zeggen, de vierde in Belux) gaan de Belgische verkopen van ST- en RS-modellen ook lekker bij onze zuiderburen. Voor de Belgen onder ons: houd je camera ten alle tijden gereed.