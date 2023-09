Jerry Seinfeld is verslaafd aan zijn 992 GT3 RS

Jerry Seinfeld is van mening dat de 992 GT3 RS niet te hardcore is.

Er is nogal wat discussie over de huidige Porsche 911 GT3 RS. Niet eerder maakte de Duitse autofabrikant zo’n extreme RS. Het is echt een raceauto voor de straat. En dat is voer voor discussie. Want is de GT3 RS niet te extreem?

De meningen verschillen nogal. Mensen die er eentje hebben of er in rijden kunnen erover meepraten. En zelfs dan zijn de meningen niet hetzelfde. Mooi is dat. Acteur en comedian Jerry Seinfeld is in elk geval smoorverliefd op zijn Porsche 992 GT3 RS.

Jerry Seinfeld, Magnus Walker en Chris Harris

Dat geeft de Amerikaan toe in een comment onder een Instagram-post van Chris Harris. De journalist test momenteel een 992 GT3 RS in de echte wereld. En Harris heeft een gemixte mening over het apparaat. Op het circuit is het een absoluut wapen en voelt de auto zich helemaal thuis. Voor op de openbare weg moet je echt zin hebben om er in te gaan rijden, aldus Harris op Insta.

Onder andere Magnus Walker en Jerry Seinfeld reageerde op de post van Chris Harris met betrekking tot de 992 GT3 RS. Walker zegt dat de auto te veel raceauto is voor op de openbare weg. Seinfeld heeft een hele andere mening, hij zegt dat hij verslaafd is aan de GT3 RS en niets anders wil rijden. Dat is nogal een statement, want Jerry heeft een uitgebreide collectie auto’s.

Hoe de Porsche 992 GT3 RS van Jerry Seinfeld er precies uitziet is niet bekend. Op sociale media deelt de acteur geen foto’s van zijn auto’s. Dat doet hij om te voorkomen dat paparazzi hem herkennen. Pas bij een verkoop of veiling kom je erachter welke auto ooit van hem was. Een slimme strategie.

911 992 GT3 RS: te hard voor elke dag of niet zeuren maar gassen? Een auto met sterk uiteenlopende meningen. Het is in elk geval een vraagstuk waar ik me niet mee bezig hoef te houden, want ik heb er geen. Jammer eigenlijk.