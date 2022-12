Verzopen McLaren P1 moet nog altijd tonnen opbrengen

Waterschade of niet, deze McLaren P1 is zelfs in deze staat nog veel geld waard.

Je zou misschien denken dat een auto die onder wat heeft gestaan niets meer waard is. En in het geval van een doorsnee productieauto waar er miljoenen van zijn is dat ook zo. Het is een ander verhaal als je het hebt over een McLaren P1. Een hypercar waar er slechts 375 van gebouwd zijn.

Momenteel is het extreem koud in een groot deel van de Verenigde Staten. Het is echter dit jaar niet de eerste keer dat het land wordt getroffen door pittige weersomstandigheden. Eerder dit jaar had de staat Florida te maken met orkaan Ian. Diverse gebieden hadden te maken met flinke overstromingen. Huizen en ook de gevulde garages kwamen daarbij onder water te staan. Waaronder deze gele McLaren P1.

We zijn inmiddels een paar maanden verder. De McLaren P1 met waterschade in kwestie wordt nu ter veil aangeboden op Copart. De veiling loopt tot en met 13 januari, waardoor eventuele geïnteresseerden ruimschoots de tijd hebben om een bod uit te brengen.

Het gaat hier om een auto met een waarde in topstaat van meer dan een miljoen euro. Deze is echter niet zo fabrieksnieuw meer. De McLaren heeft onder water gestaan en door rondzwervende bomen, afval en andere spullen is ook de body aardig beschadigd.

Zware schade of niet, de veilende partij wil er alsnog tonnen voor hebben. Minimaal 575.000 dollar om precies te zijn. Het hoogste bod staat op het moment op 268.000 dollar. Het kavel heeft dus nog even te gaan om de minimumprijs te halen.