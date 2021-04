"Ricciardo moet zich richten op zijn taak in de auto" - Autoblog.nl

Volgens een ex-wereldkampioen die niet eens luistert naar de naam Jacques Villeneuve, moet Daniel Ricciardo zich even op zijn taak in de auto richten.

Eventjes, net voor de zomer van 2018, leek Daniel Ricciardo op weg de volgende stap te zetten in zijn F1 carrière. Hij scoorde dat jaar twee overwinningen aan het begin van het seizoen, in China en in Monaco. Als ervaren man leek hij onze Max soms nog te slim en te snel af te zijn. Doch we wisten toen ook al, Red Bull wordt het team van Max. Voor Danny Ric lonkte een positie bij Ferrari of bij Mercedes. Maar zoals uitgebreid aan bod kwam in het eerste seizoen van Drive to Survive, werd het uiteindelijk Renault.

Régie

Inmiddels is de stint van Ricciardo bij de Régie ook alweer voorbij. Het resultaat na twee jaar noeste arbeid was een paar podia. De honingdas, die in juli 32 wordt, had er kennelijk geen vertrouwen in dat het Franse team zich spoedig gaat verbeteren. Dus maakte hij de overstap naar McLaren, dat dit jaar met motoren van Mercedes aan de start komt. Ricciardo gaat in deze fase van zijn carrière, zoals hij zelf toegeeft, voor de korte termijn. En voor die korte termijn, lijkt hij de juiste keuze te hebben gemaakt. McLaren blijkt dit jaar immers een stuk sneller te zijn dan Alpine.

LN4

Doch Ricciardo heeft stiekem een probleempje dat er bij Renault niet was. Zoals hij zelf ooit naam maakte door de hoger aangeschreven Vettel te verslaan, zo heeft RIC nu problemen met teammaat Lando Norris. Op papier valt het nog mee. Doordat Norris geen vlekkeloze kwalificaties had, staat de Ozzie in dat duel 2-0 voor. Degenen die echt opgelet hebben, zullen echter hebben opgemerkt dat LN4 zijn nieuwe teammaat DR3 voorlopig onder de knie heeft. Het voorlopige hoogte-/dieptepunt daarvan was dat RIC afgelopen zondag op last van zijn team aan de kant moest voor NOR.

Jonesy

Ook Alan Jones, de Australische wereldkampioen van 1980, is dit opgevallen. De oude ijzervreter suggereert dan ook dat Ricciardo op zijn tellen moet passen. Ricciardo lijkt zich steeds meer bezig te houden met (rand)zaken naast de F1. Zo heeft de honingdas inmiddels een eigen vlog op de Youtubes. Daarnaast laat hij zich steeds vaker uit over issues in en rondom de sport. Alan Jones denkt dat Daniel dat laatste beter even kan laten:

Well, in all honesty, I think Daniel has got to start concentrating more in the cockpit rather than out of the cockpit. I think Daniel is becoming in my opinion a litte pre-occupied verbally with things outside the car. The thing that left me a little bit cold was when he started complaining about them replaying Grosjean’s accident. He blew up in such a way that I just thought it was a bit silly. I think accusing the organizers of playing it too much is a little bit rediculous. I mean that is the job he is in. I think Daniel is really going to have to pull his socks up a little bit, or Lando is going to show him up a bit this year if he’s not careful. Alan Jones – houd wel van een goeie klapper op zijn tijd

Waarvan akte. Wat denk jij, is Ricciardo de volgende dertiger in de F1 die opgeslokt wordt door de twintigers met hun simulators en verse elan? Of kan de Ozzie het tij weer keren? Laat het weten, in de comments!