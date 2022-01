WRC coureur moet rally staken vanwege gassige uitstoot

WRC coureur Oliver Solberg kreeg te maken met de echte gevaren van uitstoot, tijdens de Rally Monte Carlo.

Onze geliefde auto ligt al tijden onder vuur. Sinds 1885 heeft de auto de wereld kleiner gemaakt, persoonlijke vrijheid gegeven aan burgers en menig geluksmoment veroorzaakt. Nu echter hebben onze overlords besloten dat dit alles eigenlijk niet meer mag. Auto’s worden door belastingen zo duur dat Jan Modaal zadelpijn opgedwongen wordt. Maar als je dan toch nog de burgerlijke ongehoorzaamheid toont om een auto te kopen, heb je zelf niet eens meer de regie over het gaspedaal binnenkort. Enge ontwikkelingen.

Deze controlezucht heeft als beoogde doel het redden van de wereld. In werkelijkheid zorgt het er wellicht voor dat Nederland niet in 2070, maar wellicht in 2071 een tropisch paradijs met palmbomen op het strand wordt. Hoewel die palmbomen natuurlijk wel CO2 nodig hebben om te groeien, dus hopelijk is CO2 dan niet helemaal afgeschaft. Hoe dan ook: in de tussentijd kunnen de overlords dan wel mooi in de gaten houden hoe je rijdt en bovendien ook waar je rijdt. Vermoedelijk ergens richting een boot op weg naar Canada of iets dergelijks.

Enfin, dat uitstoot echter ook reële nadelen heeft, daar kwam Oliver Solberg dit weekend achter in de WRC rally van Monte Carlo. Het was de eerste rally die onder de nieuwe ‘Rally1′ regeltjes van start ging. Dat wil zeggen dat de rally-auto’s nu ook -jawel- hybrides zijn. Bizar genoeg won rally legende Sébastien Loeb de rally voor de achtste keer in zijn Ford Puma. Hyundai bleek hun nieuwe i20 echter nog niet helemaal onder de knie te hebben. De auto was sowieso al niet heel snel en kreeg daarnaast te maken met veel technische problemen.

In het geval van Solberg ging het om een uitlaatsysteem dat gassen lekte in de cabine. Solberg en zijn navigator Elliott Edmondson gingen daar niet heel lekker op. Ze werden een beetje licht in het hoofd, kregen pijn op de borst en voelden zich in het algemeen niet echt lekker.

Het klinkt alsof ze twee iets teveel koolstofmonoxide hebben ingeademd, wat in tegenstelling tot koolstofdioxide imminent gevaar oplevert voor mensen. Koolstofmonoxide heeft namelijk een sterkere bindingskracht dan zuurstof aan hemoglobine. Als je er te veel van binnenkrijgt, wordt zuurstof daardoor niet meer in voldoende mate naar al je vitale weefsels getransporteerd. Dat is niet per se goed voor je.

Solberg wijt het feit dat hij op een bepaald moment een bocht miste ook aan concentratieverlies door dit gebeuren. Die kan dus toegevoegd worden aan de lange lijst van racing driver excuses (maar zou in dit geval tevens heel goed waar kunnen zijn).

Aanvankelijk was overigens besloten dat Solberg gewoon zou starten op zondag. Hyundai had naar eigen zeggen -har har- het lek boven. Doch op het laatste moment werd toch besloten om dit niet te doen. Solberg zelf geeft aan dat hij zich niet al te veel zorgen maakt:

We have done everything we can to be as healthy as possible. It has been a tough, long day so I’m happy to be here. I’m still feeling a bit dizzy and it is not straight on point but it is okay. I’m 20 years old so I don’t think like that but for sure I can feel it in the body. Oliver Solberg, maakt zich geen zorgen maar stiekem wel een beetje

Waarvan akte. Doe jij altijd de garagedeur open als je aan je auto werkt? Laat het weten, in de comments!