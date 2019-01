Man rijdt Ferrari in de oceaan [video]

Volgens mij hoort die auto daar niet.

Een tragische gebeurtenis vond afgelopen december plaats in Palm Beach, Florida. De 48-jarige James Mucciaccio Jr. reed zijn Ferrari 360 van een steiger af, zo het water in. Je vraagt je natuurlijk af waarom, maar in de staat Florida is echt alles mogelijk.

Mucciaccio klom uit de auto en de 360 zonk vervolgens naar de bodem. De bestuurder raakte niet gewond bij de actie. Hij reed de Modena in de ochtend van 26 december om 07:00 in het water. 24 uur later wist een duikteam het voertuig uit het water te halen. Van deze operatie zijn videobeelden gemaakt, je checkt ze op Autojunk. De duiker die foto’s had gemakt had de datum niet goed ingesteld van zijn camera, dus negeer die ‘2012’ in beeld.

Onderzoek van de politie wees uit dat Mucciaccio geen alcohol of drugs in zijn bloed had tijdens de stunt. Het is niet bekend wat de motivatie was om deze Ferrari naar de bodem van de Atlantische Oceaan te sturen. De kans is aanwezig dat de 48-jarige verzekeringsfraude wilde plegen. Een ongeluk lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de man GTA-stijl van een steiger reed. De politie en brandweer doen hier nog onderzoek naar.

Fotocredit: Code 3 Divers op Facebook