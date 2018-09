Nederlandse automobilisten blijken veel aan de drugs

Hedde drugs op?

Don’t drink and drive zijn leuzen uit campagnes die we al jaren kennen. Er zijn echter genoeg die maling hebben aan dergelijke waarschuwingen en toch met een slok op achter het stuur plaatsnemen. Naast alcohol is er nog zo’n middel die je niet moet combineren met een autorit: drugs.

Al jaren meet de politie alcohol in het bloed door middel van een blaastest. Sinds de zomer van 2017 kan de politie ook een speekseltest afnemen. Zo kunnen agenten controleren of er drugs in het spel zijn. Bijvoorbeeld bij een controle of als een agent merkt dat een automobilist zijn auto niet helemaal fris aan het besturen is.

Het Openbaar Minsterie (OM) heeft laten weten dat sinds de introductie van de speekseltest in juli 2017 meer dan 1.000 automobilisten zijn betrapt die onder invloed waren van drugs. Het gaat in totaal om 1.250 automobilisten. De resultaten zijn schokkend, want in bijna de helft van de gevallen hebben de automobilisten meerdere soorten drugs gecombineerd. Ook zijn er gevallen waarbij bestuurders drugs én alcohol hebben gebruikt. In diverse gevallen komt de rechter met een oordeel. Er zijn tot nu toe 250 zaken voorgekomen. De strengste straf die een rechter heeft opgelegd is een gevangenisstraf van drie weken.

In meer dan de helft van de gevallen had de bestuurder wiet gerookt. Niet zo vreemd, aangezien het gebruik van cannabis gedoogd wordt. Er zijn echter ook gevallen met illegale middelen. Bijvoorbeeld automobilisten die cocaïne of amfetamine (speed) hadden gebruikt. Het OM en de politie zeggen zich zorgen te maken met deze cijfers.

Foto: Audi R8 met Cannabis-wrapje. Via @bartsmid op Autojunk