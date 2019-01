Toyota verpest het eigen Supra-feestje

Ja, nu is de nieuwe sportauto écht niet meer nieuw natuurlijk.

Vijf jaar. Vijf jaar wachten we al op de nieuwe Supra sinds zijn aankondiging. De nieuwigheid is er een beetje af en dat heeft Toyota aan zichzelf te danken. De Japanse autofabrikant heeft teasers van de Supra tot in den treurigheid uitgebracht, waardoor de meesten zoiets hebben van “Ja, we weten het nu wel.”

Toch krijgen ze het bij Toyota voor elkaar om het feestje nog verder te bederven. Door stomme ‘fouten’ is de Supra recent gelekt en vandaag is het wéér zover. Toyota Mexico leek het een goed idee om een video van de Supra live te gooien. Oepsie, dat had niet mogen gebeuren. De video is inmiddels offline, maar natuurlijk zijn er door diverse media screenshots gemaakt.

Dankzij een eerder lek was het uiterlijk van de Supra al geen geheim meer. In dit geval zien we wat meer dynamische plaatjes van de Japanner. Het gaat hier om een US-Spec, getuige de reflector bij de koplampen. Terwijl ze bij BMW de Z4 al maanden geleden hebben onthuld, wilde Toyota wachten tot de North American International Auto Show (NAIAS). Juist in dit land hoopt het merk op vele verkopen, waardoor de VS de première krijgt. De wereldpremière was al op het internet..

Wanneer Toyota dan eindelijk, eindelijk de Supra gaat presenteren? Maandag 14 januari 2019 beste mensen.