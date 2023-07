Man rijdt Lambo onder vrachtwagen, kan het navertellen

De Aventador scoort vijf sterren bij deze onofficiële crashtest.

Auto’s met meer dan 700 pk uitlenen aan onervaren bestuurders, wat kan er misgaan…? Toch is het kennelijk geen slecht business model, want over de hele wereld zijn er bedrijven die supercars verhuren. Al is het natuurlijk onvermijdelijk dat er wel eens wat misgaat.

Het afgelopen weekend was het goed raak in de VS. In de staat Georgia had een 36-jarige man een 740 pk sterke Aventador S gehuurd. Hij kon de verleiding niet weerstaan om het gas flink in te trappen. De lokale politie kreeg daarom een melding dat de auto met meer dan 160 km/u over de snelweg reed.

Zo’n 20 minuten later kregen ze nóg een melding. Je raadt het al: er was een auto gecrasht op diezelfde snelweg. En hard ook. De Aventador was tot aan zijn achteras onder een vrachtwagen geschoven.

Dit is doorgaans het type crash waarbij de hulpverleners een sterke maag moeten hebben, maar wonder boven wonder heeft de bestuurder het overleefd. Sterker nog: de politie meldt dat de beste man alleen lichte verwondingen heeft opgelopen.

De carbon monocoque van de Aventador, in combinatie met het feit dat de auto zo laag is, heeft waarschijnlijk zijn leven gered. Met een iets hogere auto zou het ongeluk heel anders afgelopen zijn. Aan de andere kant: dan was het ongeluk waarschijnlijk überhaupt niet gebeurd.

Bron: Gordon Gazette