Man steekt pielemuis in uitlaat, wordt gearresteerd

Gas op die lollie!

Autoliefde roest niet, maar uitlaten wel. In het Amerikaanse Newton, Kansas, is een man door de politie gearresteerd omdat hij seks probeerde te hebben met een auto. Agenten rukten erop uit toen ze een melding kregen dat een man in de buurt van een appartementencomplex zijn lid in de uitlaat van een auto trachtte te stoppen.

Toen de dienders die het kortste rietje getrokken hadden aankwamen op de plaats delict, zagen ze Ryan Malek inderdaad onder een auto liggen terwijl hij herhaaldelijk zijn fallus in de knalpot van voertuig probeerde te proppen. Het fabrikaat van de auto noch van de uitlaat is bekend bij de redactie, maar als Malek hoge standaarden heeft zou het wellicht een Akra (conventionele rijtest) kunnen zijn. Dat de dienders hem in flagrante delicto aantroffen, leek de vastberaden 23-jarige overigens niet te deren.

Uiteindelijk besloot de five-oh de corpulatie tussen mens en machine te beëindigen middels een taser. Zoals zo vaak gebeurd bleek de prille liefde deels te danken te zijn aan drank: Ryan bleek vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De echte kater zal echter pas 19 juli komen, want dan mag (moet) de autopaler zich verantwoorden voor de rechter. (via thesmokinggun)

Image-credit: still uit deze video, puur ter illustratie