Het WK wakkert Verstappens vaderlandsliefde aan

Allez allez allez!

Voor verstokte autoliefhebbers die niet veel ophebben met voebel is het misschien geen issue, maar voor de rest van ons doet het toch een beetje zeer, een WK zonder Oranje. Vooral toen Germanië gisteren bijna ten onder ging tegen de Zweden had ondergetekende toch even het gevoel ‘dat hadden wij kunnen zijn’. Uiteindelijk was het misschien maar goed dat het niet zo was, want dan zou ons nationale trauma nu nóg ernstigere vormen aangenomen hebben #90+5.

De ogen van Max Verstappen waren gisteren ook gericht op het WK, maar niet zozeer op de wedstrijd van onze oosterburen. De Nederlander juicht namelijk voor onze zuiderburen, voor het land waar hij geboren is. Zoals we allen weten is dat België. In gesprek met kwaliteitspublicatie de Telegraaf geeft Max namelijk te kennen dat Daniel Ricciardo dezer dagen regelmatig de draak met hem steekt omdat Nederland ‘er niet bij is’. Max kan dat naar eigen zeggen echter makkelijk counteren door te zeggen dat hij voor België is. En door te zeggen dat Ricciardo zelf geen pepernoot raakt op het voetbalveld, maar dat terzijde.

België won gisteren ook haar tweede wedstrijd op het WK met maar liefst 5-2. De ploeg heeft nu de meeste golazzo’s gescoord van alle teams op het WK. Geen wonder ook, ze hebben voor zo’n klein land een bizar goed elftal met vooral op het middenveld en in de aanval louter topspelers. De achterhoede is overigens ook niet per se slecht, hoewel tweederde ervan ooit bij nul-twintig speelde. Max kan het spel van ‘zijn’ ploeg in ieder geval wel waarderen:

Vooral aanvallend ziet het er goed uit bij de Belgen. Tot nu loopt het wel lekker bij ze. Ik houd van aanvallend spel en dat een speler individueel iets moois kan doen. Dat is leuker dan een bal gewoon inkoppen met een voorzet. Dat hebben niet veel ploegen volgens mij.

Waarvan akte. Persoonlijk was ik ook voor de Belgen, maar toen zag ik dat ze bij de grensovergang grote borden hebben neergezet met ‘hier begint het WK’ als je richting België rijdt en ‘hier eindigt het WK’ als je weer terugrijdt. Ja zo niet hè Belsjes, met jullie dikke nekken. Speel niet met mijn voeten!

Image-Credit: Max juicht voor de goeien via Autojunk