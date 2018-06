Aiii, Tesla laat je dokken voor in-car-internet goodies

Elon laat klanten betalen voor nog meer dingen die eerder gratieees waren.

Teslarijders van het ‘eerste uur’ konden zich verheugen op een paar voordeeltjes. Zo konden ze gratis terecht bij Tesla’s Supercharging stations en ook de uitgebreide internet connectiviteit van Tesla’s was free of charge. De eerste perk is al aan banden gelegd en nu acht Tesla de tijd ook rijp om mensen te laten betalen voor hun internetdiensten.

Tesla doet het in principe wel netjes. In tegenstelling tot je lokale black tar heroïne-dealer, is het merk niet van plan bestaande klanten opeens te laten betalen voor een dienst die voor hen tot op heden gratis was. Iedereen die al een Tesla heeft óf er vóór 1 juli een koopt, behoudt ‘voor altijd’ de huidige internet functionaliteit van zijn/haar auto. Voor nieuwe klanten die na 1 juli toehappen, komen er echter twee niveau’s van internet goodies beschikbaar, te weten het Standard Connectivity package en het Premium Connectivity package.

Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt erop neer dat het Premium Connectivity package alle functionaliteit heeft die tot nu toe standaard was. Het Standard Connectivity package betreft een uitgeklede versie van het connectiviteitspakket, waarbij enkele features die data opslokken geëlimineerd zijn. Denk daarbij aan Satellite Maps en de visualisatie op het scherm die de hoeveelheid verkeer op een bepaalde weg aangeeft met kleurcodes, maar ook de internet browser en muziek streaming diensten als Spotify.

Maar dat is nog niet alles! Ook voor de fameuze over-the-air updates van Tesla zal je met het Standard Connectivity package verbinding moeten maken met je WiFi-netwerk. Alleen als het een update betreft die met de veiligheid te maken heeft, is Tesla nog bereid minvermogenden te voorzien van nieuwe software via mobiele data.

De prijs voor het Premium Connectivity package is nog niet bekend, maar volgens Electrek mikt Tesla op 100 Dollar per jaar. Kopers van een Model S, Model X of Model 3 met het premium interior (een optie van 5.000 Dollar) krijgen het premium pakket een jaar gratis. Daarna moeten ze de harde beslissing maken of ze zonder kunnen of willen betalen om het pakket te behouden. Toch nog een beetje drugsdealer praktijken dus.

De strategie van Tesla lijkt precies te passen in de ambitie van het merk om eindelijk eens winst te gaan maken. De tijd van lokkertjes is voorbij, het product moet nu voor zichzelf spreken. Een acceptabele ontwikkeling, of zullen klanten Tesla laten vallen nu het merk ‘net als alle andere’ wordt?