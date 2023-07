Man steelt Ferrari van zes ton uit dealer: “was dronken”

Wat is het raarste dat jij ooit dronken hebt gedaan? Wij betwijfelen of het in de buurt komt van ‘een peperdure Ferrari uit een dealer jatten’.

Stel je voor: je speelt Grand Theft Auto. Dan is het hartstikke normaal dat jij in de Ferrari-dealer de boel aan gort kan rijden met je vers gestolen supercar. In de echte wereld kennen we helaas zaken die dergelijke perikelen voorkomen, zoals ‘denkkracht’ en ‘ethiek’.

Man steelt Ferrari uit dealer

Het zijn dat soort termen die een beetje vervallen als je niet meer helemaal helder bent. Na een drankje op zeg maar, of twee, of nog meer. We denken dat de staat waarin de ‘hoofdpersoon’ van een verhaal uit de VS was niet ontstond door twee flesjes Amstel Radler. De persoon in kwestie deed namelijk precies wat we in de eerste alinea beschreven. In de Ferrari-dealer van Salt Lake City in Utah kon de man zichzelf niet bedwingen en gooide een steen door de ruit. En dan niet als Bart de Graaff de politie bellen, maar gewoon binnendringen en voelen of de auto’s open zijn. Bij één van de auto’s bleek dat het geval en was de sleutel ook nog eens binnen handbereik.

Ravage

Uiteraard genoeg reden voor een kleine joyride. Om de uitgang te vinden moest de beschonken bestuurder eerst nog even door een kleine barrière heen, gevormd door de andere Ferrari’s in de dealer. En daarna nog een showroomraam en de showroomdeur. In totaal leverde de vier geraakte auto’s een schadesom van 100.000 dollar op. Daarnaast is de auto waarin de man zelf zat zo’n 600.000 dollar waard. Welk model het is wordt niet duidelijk, gezien de Amerikaanse prijzen gokken wij een SF90.

Opgepakt

Gelukkig wist de politie de man in de kraag te vatten. De politiemensen vroegen uiteraard om een verklaring en daar antwoordde de 29-jarige dat dit een ‘in het moment-beslissing’ was nadat hij de hele dag heeft gedronken. Dat werd een dure dag drinken, want de man heeft nu driedubbel schade aan andermans eigendommen, diefstal en inbraak aan zijn broek hangen. (via KSL)

Fotocredit: een Nederlandse SF90 op dealerplaten via Autoblog Spots.