Ook van Ford’s poging voor een supercar in de moderne wereld zijn een hele hoop versies geweest. Dit zijn alle versies van de nieuwe Ford GT!

Ford staat wellicht niet bekend als supercar-bouwer, maar hun GT heeft altijd een aardig serieuze sport- c.q. raceauto kunnen zijn. Uiteraard ontstond de GT door een raceverleden op Le Mans, wat het merk bepaald geen windeieren legde. In de vorm van een rasechte hommage kwam er in 2005 een nieuwe Ford GT die het kunstje opnieuw deed. Maar het was pas tien jaar later dat we pas echt te zien kregen wat Ford kan doen met een supercar.

Nieuwe Ford GT

De nieuwe Ford GT was namelijk ietsje minder een poging om zijn voorvader naar het nu te brengen, en meer een poging om een nieuw hoofdstuk in te luiden. Ook al heeft de nieuwe GT genoeg hoedtikken naar de GT40, het is duidelijk een hagelnieuwe auto. En ook nog eens eentje die in de racerij wederom zijn stempel wil drukken op de befaamde 24 uur van Le Mans. Hoog tijd om eens in alle varianten van de GT te duiken.

2015: Ford GT (Concept)

We krijgen voor het eerst lucht van de nieuwe GT in 2015 door diens onthulling. Dit keer geen concept cars of teasers: Ford onthult de GT als grote verrassing van de Detroit Motor Show. Dat was de bedoeling, want slechts een handjevol Ford-ingenieurs en ontwerpers werden vertrouwd met “Project Phoenix”, ontstaan in de diepe kelders van het Ford-hoofdkwartier. Eén van die mensen was overigens Amko Leenarts, de Nederlandse ontwerper die vanaf 2015 bij Ford aan de slag ging.

Het resultaat sloeg ook gelijk in als een bom, voor verschillende redenen. Het excentrieke ontwerp sprak boekdelen, de gekozen aandrijflijn zorgde voor meer gemixte gevoelens. Ford was één van de eerste fabrikanten die de V8 achterwege liet en voor een 3.5 liter V6 koos voor de GT. Door het ontwerp met de steeds smaller wordende achterkant en de flying buttresses die het dak vasthouden, paste dat beter, maar ook de milieulobby vond deze beslissing beter. Desalniettemin was de auto bepaald geen slak dankzij 647 pk en een sprinttijd naar 100 in 3 seconden. De auto zou in een oplage van 1.000 stuks in productie gaan.

2015: Ford GT Le Mans

Dat was de straatauto. Ford wilde echter, zoals gezegd, de Ford GT klaarstomen voor een nieuwe generatie racen. Daarom werd de GT hand in hand ontwikkeld met een gehomologeerde raceversie voor de FIA WEC-serie, zodat Ford weer met de GT kon racen tijdens bekende langeafstandsraces als de 24 uur van Daytona en 24 uur van Le Mans. Dat lukte: tijdens het debuut op de 24 uur van Le Mans in 2016 sleepte Ford de winst binnen in de LM GTE-klasse.

2016: Ford GT ’66 Heritage Edition

Toch bleef Ford trouw aan hun roots en eerde het merk de oude GT40 waar dat kon. Zo kwam er voor elk jaar een zogenaamde Heritage Edition die kopers konden bestellen. De eerste werd voorgesteld al voor de GT überhaupt werd geleverd in de vorm van de ’66 Heritage Edition voor het Amerikaanse modeljaar 2017. De eerste Heritage Edition viert het succes van Ford op de 24 uur van Le Mans in 1966, de welbekende saga van Ford versus Ferrari. De auto die als eerste over de finish kwam was een zwarte met witte strepen. Vandaar de kleurstelling op de eerste Heritage Edition. 27 klanten kozen voor deze kleurstelling.

2017: Ford GT

Goed, eigenlijk werd de Ford GT in 2015 als concept onthuld, maar de productieversie week niet af van dit concept. In 2017 werden de eerste klantenauto’s geleverd en dat is een heel proces. Daar Ford vooral verstand heeft van het bouwen van Fiesta’s en F-150’s, werkte Ford samen met het Canadese Multimatic om de GT te bouwen. Ook volgde Ford het voorbeeld van vele supercarfabrikanten om de 1.000 GT’s te verdelen. Elke potentieel geïnteresseerde, en dat waren er meer dan 1.000, moest een soort sollicitatie indienen waarin zij duidelijk maakten waarom zij een GT verdienden. Ford selecteerde de 1.000 kopers uiteindelijk met de hand. Die mochten vervolgens kiezen voor één van een handjevol kleuren met eventueel contrasterende strepen en optionele koolstofvezel wielen. Of een Heritage Edition, natuurlijk.

Ford voegde ook een ‘niet verkopen-clausule’ toe aan de GT. Wanneer jij een GT kocht, moest je hem voor bepaalde tijd houden, want Ford wilde niet dat jij de auto enkel kocht om door te verkopen aan iemand die zij niet met de hand hadden geselecteerd. Onder meer John Cena wist een gerechtelijke strijd met Ford aan te steken vanwege het voorbarig verkopen van de GT.

2017: Ford GT Competition Series

Met een leeggewicht van zo’n 1.500 kg is de GT nooit een ultiem lichte auto geweest. De eerste keer dat Ford hier iets aan probeerde te doen was met de Competition Series. Deze werd altijd geleverd op de lichtgewicht koolstofvezel wielen en met een Perspex-glazen motordeksel. De voorruit werd gemaakt van Gorilla Glass, hetzelfde glas als jij op je smartphone hebt. Dit is lichter en toch sterker dan conventioneel glas. Om nog meer gewicht de besparen werd de Competition Series ontdaan van zijn radio, speakers, bekerhouders en airco.

2017: Ford GT ’67 Heritage Edition

Een jaar na de vijftigste verjaardag van het Ford-succes in 1966, was het tijd voor een eerbetoon aan het Ford-succes in 1967. De Heritage Edition voor modeljaar 2018 was een GT uitgevoerd in dezelfde kleuren als de GT MKIV die in 1967 Le Mans won. De rode carrosserie werd voorzien van witte strepen, racenummers en een streep aan de zijkant. Dat bleek populair: 39 kopers bestelden deze GT Heritage Edition.

2018: Ford GT ’68/’69 Heritage Edition

Waarschijnlijk de meest iconische kleurstelling die Ford gebruikte voor Le Mans is die van oliemaatschappij Gulf. Het blauw-oranje koetswerk maakte furore op Le Mans in zowel 1968 als 1969. Daarom kon je voor zowel modeljaar 2019 als 2020 de Gulf-kleuren als Heritage Edition op de GT bestellen. Er zijn vijftig stuks besteld in Gulf-kleuren.

2019: Ford GT Carbon Series

Ford ging nog een stapje verder in het accentueren van lichtgewicht voor de GT. De Carbon Series kreeg naast de upgrades van de Competition Series ook nog eens nóg verder verbeterde wielen mee en een motorkap van polycarbonaat. Dit scheelt nog eens 18 kg gewicht. Je kon de Carbon Series enkel krijgen met een accentkleur, daar de carrosserie altijd ongelakt koolstofvezel is.

2019: Ford GT MKII

Ford creëerde ook een speciale editie voor de Ford GT die de categorie ‘wat moet je ermee’ perfect past. Samen met Multimatic voerde Ford de GT op naar een heftige circuitversie. Maar dan net niet zo heftig als de Le Mans-versie. De MKII mag niet de straat op, maar is ook niet gehomologeerd voor raceklasses. Voor rijkelui met een eigen circuit, dus. Ford hoefde maar 45 kopers te vinden voor de MKII.

2020: Ford GT Daytona ’66 Heritage Edition

De Heritage Edition voor modeljaar 2021 eerde níét een Le Mans-succes, maar een Daytona-succes. De Amerikaanse 24 uurs-race werd in 1966 ook gewonnen door Ford met een GT40. Ook dat werd gevierd met een wit-zwart-rode kleurstelling zoals de originele GT40 die de race won in ’66.

2020: Ford GT Studio Collection

Als je de GT een beetje kaal vond, kon je ook nog de Studio Collection kiezen. Dan kreeg de GT een unieke stickerset en kreeg je de keuze uit een paar nieuwe kleuren.

2020: Ford GT Liquid Carbon Edition

De GT kreeg ook nog eens een rasechte update in 2020. De motor leverde nu 660 pk dankzij een betere luchttoevoer en puntjes op de i in de motorruimte. Ook wist Ford weer een paar nieuwe manieren te verzinnen om de auto lichter te maken. Dat vierde het merk met de Liquid Carbon Edition, een doorontwikkeling van de Carbon Series. Alle eerdergenoemde lol maar dan met een lichtgewicht Akrapovic-uitlaat en een koetswerk van volledig naakt koolstofvezel met enkel een beschermende blanke laklaag. Het werd ten tijde van deze update ook duidelijk dat Ford de (te) grote animo voor de GT toch beter wilde exploiteren en het productiegetal van de GT werd opgeschroefd naar 1.350 stuks.

2021: Ford GT ’64 Heritage Edition

De Heritage Edition voor modeljaar 2022 eerde niet één GT40 die succes heeft geboekt, maar eigenlijk alle GT40’s die succes hebben geboekt. Al die GT40’s werden namelijk gebaseerd op een serie ontwikkelingsauto’s in 1964. Deze vijf GT40’s waren allemaal wit met een zwarte voorklep. Ford eerde de oersoep van de GT40 met de ’64 Heritage Edition.

2022: Ford GT Alan Mann Heritage Edition

De Ford GT Alan Mann Heritage Edition eert niet zozeer het racesucces van de Ford GT40, maar de prototypes die Alan Mann Racing bijdroeg aan de ontwikkeling van de Ford GT40. Het was namelijk Alan Mann die de Ford GT40 lichter probeerde te maken met een aluminium koets. Het lukte de Britse renstal nooit om naar Le Mans te gaan met dit prototype, maar Ford vindt de innovatie die Alan Mann naar de GT bracht goed genoeg om ze te eren met een speciale rode GT met gouden en witte strepen.

2022: Ford GT Holman Moody Heritage Edition

De allerlaatste Ford GT Heritage Edition is deze ‘Holman Moody’ Heritage Edition voor modeljaar 2023. Uitgevoerd in brons met een rode voorkant, eert deze Heritage Edition de GT40 die de derde plek pakte in 1966 op Le Mans en daarmee het hele podium bezet werd door Ford.

2023: Ford GT LM Edition

De allerlaatste speciale Ford GT voor de straat is deze LM Edition. Deze eert gedeeltelijk het succes van de 1-2-3 finish van de GT40 in 1966, maar ook die van… zichzelf! De LM Edition staat grotendeels voor het succes dat Ford boekte met de nieuwe GT in 2016. Om nog een rasecht stukje GT LM in de LM Edition te krijgen, werd er van de krukas van één van de Le Mans racers stukjes afgeschaafd tot een soort metaalpoeder. Dit werd met behulp van 3D-printen omgevormd tot speciale metalen delen in het interieur.

2023: Ford GT MKIV

De allerlaatste auto in deze lijst is nog één speciaaltje en een soort voortzetting van de MKII. De MKIV is de ultieme GT waar alle remmen los mogen. Multimatic voegde extra pk’s toe aan de motor om tot 800 pk te komen en de carrosserie werd herzien om extra aerodynamisch te zijn. Wat vooral opvalt is dat de auto geen koplampen heeft maar enkel de LED-lichtsignatuur van de GT. Er worden 67 stuks gebouwd, wederom een eerbetoon aan de Ford GT40 MKIV die in 1967 Le Mans won.

