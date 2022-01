Politie deelt vanuit de bus voor 7 ton aan boetes uit

Een soort collectebus, maar dan is de bijdrage niet vrijwillig.

Van een paard tot een helikopter: de sterke arm der wet zet zo’n beetje alle denkbare vervoersmiddelen in. Sinds kort heeft de politie een nieuw vervoersmiddel toegevoegd aan hun arsenaal: de schoolreisbus.

Op heterdaad

Wat moet de politie met een bus? Nou, dat blijkt een bijzonder effectief middel te zijn om appende automobilisten op heterdaad te betrappen. In 2018 werd dit wapen voor het eerst in de strijd gegooid en sindsdien heeft de politie nog een aantal keer een dergelijke actie op touw gezet.

Veertien dagen

Van september tot december vorig jaar is de politie ook weer op tour geweest. In die periode zijn ze veertien dagen met de touringcar op pad geweest in de provincies Zeeland en Brabant. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er werden in totaal 3.511 bekeuringen uitgedeeld.

Kassa

De meeste daarvan (2.707) waren voor het vasthouden van een telefoon, al dan niet om te bellen. Dat was ook waar de actie vooral om te doen was. Aangezien een boete hiervoor €250 kostte vorig jaar, kon de kassa dus lekker rinkelen. Een snelle rekensom leert ons dat alleen de boetes voor telefoongebruik al €676.750 opbrachten.

Gevangenisstraf

Als de politie zag dat iemand zonder gordel reed op op andere wijze de regels overtrad kon deze natuurlijk ook meteen op de bon. Er werden zelfs mensen gesignaleerd die nog een gevangenisstraf open hadden staan. Allemaal mooi meegenomen natuurlijk.

Onopvallende auto’s

En hoe gaat dat dan precies in zijn werk, boetes uitdelen vanuit de bus? Het is natuurlijk niet zo dat er opeens een touringcar voor je gaat rijden met een bordje ‘volgen’. In plaats daarvan zijn er onopvallende auto’s die achter de bus aanrijden. Deze gaan achter de boosdoeners aan om ze staande te houden.

Voor herhaling vatbaar

Aangezien de actie een daverend succes was is deze voor herhaling vatbaar. De politie kondigt daarom aan dat ze “zeer waarschijnlijk” ook in 2022 weer met de touringcar op pad gaan. U bent gewaarschuwd.