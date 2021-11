Dit is de meest protserige Mercedes van Marktplaats

Deze S-klasse is absoluut niet te missen.

De Mercedes S-klasse behoort tot de absolute top van wat de autoindustrie te bieden heeft. Dat is altijd zo geweest. Toch zijn het – uitzonderingen daargelaten – vrij ingetogen auto’s. Een S-klasse is vrijwel altijd uitgevoerd in een anonieme kleur en je moet twee keer kijken om het verschil met een E-klasse te zien.

Dat alles geldt niet voor deze S-klasse, die we op Marktplaats tegenkwamen. Dit is namelijk op geen enkele manier een ingetogen auto. We hebben hier te maken met een Maybach, die ook nog eens in een bijzondere kleurstelling is uitgevoerd. In tegenstelling tot de vorige keer dat we een Maybach van Marktplaats behandelden, is dit wél een echte Maybach.

Toch lijkt er iets niet helemaal te kloppen. Het gaat namelijk om een S500 met de 4,6 liter V8. Deze variant is met de facelift echter vervangen voor de S560 met een 4,0 liter blok. Toch zien we hier de neus en de achterlichten van de facelift. Het heeft er dus de schijn van dat dit een pre-facelift exemplaar is, die achteraf een ‘facelift’ heeft gekregen.

De verkoper prijst de auto aan als de ‘ENIGE IN EUROPA’. Dat lijkt in ieder geval te kloppen. Is het niet vanwege van de combinatie S500 en facelift, dan wel vanwege de kleurstelling. Deze Maybach is namelijk uitgevoerd in een decadente combinatie van diepblauw met een champagne-achtige kleur. Deze combi zien we niet alleen op het exterieur, maar ook in het interieur. De kreet ‘UNIEKE UTVOERING’ klopt dus. Op één letter na, maar daar gaan we niet moeilijk over doen.

De auto is recent geïmporteerd en heeft volgens de advertentie 55.000 km op de teller staan. De unieke Maybach (want dat is het) wordt op Marktplaats aangeboden voor net geen anderhalve ton.