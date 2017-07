Gridstraf Galore: F1 toppers krijgen straf in Silverstone

Het regent op twee podiumkandidaten en een voormalig kampioen in Engeland.

Laten we beginnen met die voormalig kampioen. Je had natuurlijk al geraden dat het om Fernando Alonso gaat. Dat de Spanjaard weer een straf krijgt (dit keer voor het gebruiken van een extra Energy Store) mag geen verrassing heten. Pijnlijk voor McLaren in de thuisrace van het team, maar de Spanjaard zou met zijn trage bak normaal gesproken toch al niet zoveel kans maken op een aansprekend resultaat.

Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo daarentegen zijn beiden wel bonafide podium-kandidaten. Bovendien hadden de twee het momentum goed te pakken. Niemand scoorde meer punten dan Bottas in de laatste vier races en Ricciardo haalde in Oostenrijk zijn vijfde podiumplek op rij binnen. En dat terwijl hun teamgenoten juist de nodige pech tegenkwamen in dezelfde periode. Maar zoals Johnny Cash al zei:

“You can run on…for a long time…”

Het noodlot heeft ook Bottas en Ricciardo nu ingehaald, want beiden moeten ongepland een versnellingsbak wisselen en verliezen daardoor vijf startplaatsen. Dat betekent niet alleen dat ze hun geijkte concurrenten in de race zullen moeten verschalken, maar ook dat ze meer kans hebben betrokken te raken in het gedrang bij de start. De twee pechvogels zullen het op dit moment zodoende ongetwijfeld eens zijn met Mark Webber, die onlangs pleitte voor het afschaffen van de gridstraffen ten gevolge van technische malheur.