Mancave Bussum: kijken naar je 911 voor 3 miljoen euro

De ideale werkplek of hobbyruimte is toch wel als je bolide binnen handbereik staat.

Een auto rijden is niet alleen zeer plezierig, er naar kijken is minstens zo indrukwekkend. Of het nu gaat om een Fiat Multipla of in dit geval een Porsche 911. En kijken naar een auto doen we misschien wel te weinig. Dat gaat een stuk makkelijker als je bolide praktisch in huis staat.

Dit huis in Bussum is wat dat betreft ideaal. De eigenaar heeft gekozen voor een combinatieruimte. Het gedeelte in de woning is te gebruiken als garage, maar ook voor de hobby of als kantoor. Volgens de advertentie op Funda kunnen er zeker vier auto’s geparkeerd worden. Middels een autolift kunnen de bolides één voor één naar boven en naar buiten.

Op de foto’s is te zien dat de huidige bewoner(s) er een 911 hebben staan, maar van een gezellige inrichting wat betreft de hobbyruimte kun je nog niet spreken. Er is echter voldoende ruimte om er wat van te maken. Een auto en de overige ruimte gebruiken voor je hobby, of meerdere auto’s en een kleine ruimte gebruiken als kantoor.

De woning stamt uit 1906 en staat op een perceel eigen grond van ruim 1700m². De buitenkant van de villa schreeuwt niet uit dat er onder de grond een dikke Batman-cave gebouwd kan worden, wat zo zijn charmes heeft. Minder charmant is de vraagprijs van 2.995.000 euro. Helaas komen leuke dingen vaak met een prijskaartje.