Nederlanders vervoeren kinderen niet veilig genoeg

Het kan altijd beter.

Ieder ouder heeft zo een eigen manier om zijn of haar kind op te voeden. Hierom leek het Nationale-Nederlanden een goed plan uit te zoeken hoe ouders zich gedragen achter het stuur en of ze hun kroost wel naar behoren behandelen in de auto. Immers, veiligheid gaat boven alles.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de ouders in Nederland onderschat hoe veilig hun kinderen zijn in de auto. 98 procent van de ouders denkt bijvoorbeeld dat hun kinderen veilig in het autostoeltje zitten, maar tegelijkertijd plaatst 42 procent ze met jas in de stoel – onveilig, want zo sluit de gordel niet goed aan op het lichaam.

Daarnaast is afleiding ook een ding. De helft van de ondervraagden zegt dat het geen afleiding ervaart achter het stuur, maar 37 procent raapt onderweg nog wel eens een gevallen speen op. Een derde deelt eten en drinken uit tijdens het rijden, bijna 20 procent draait zich onderweg wel eens om om zijn kind te corrigeren. Desondanks zorgen de kinderen niet alleen maar voor narigheid, want slechts 10 procent van de ouders ervaart stress achter het stuur. Ruim 90 procent vindt dat kinderen de rijervaring verbeteren.

In een poging wanhopige ouders te helpen, heeft Nationale-Nederlanden een aantal tips om de autoritten te verbeteren. Zo schrijft het dat een onderweg-playlist kan helpen, evenals een verzameling goede snacks. Daarbij moet natuurlijk de verzekering op orde zijn en de auto gecontroleerd zijn. Tenslotte is het belangrijk dat kinderen een goed stoeltje hebben. Sowieso moet die jas uit, ook het formaat van de stoel moet juist zijn voor het kind.