Deze Porsche 911 werd gejat na de Tulpenrallye

Een AB-lezer hoopt dat hij geen witte lelies hoeft te kopen voor zijn ontvreemde 911.

We vragen wederom uw aandacht vanwege oneervolle activiteiten van het boevengilde. De schavuiten hebben de sfeer namelijk weer ernstig verziekt bij een evenement dat eigenlijk een feestje is voor benzinehoofden: de Tulpenrallye. De bekende klassiekerrally startte dit jaar in Andorra en eindigde na een tocht van 2.565 kilometer gisteren weer in Nederland. Een equipe is een dag na de finish van de 66ste editie echter des duivels, want hun trouwe Porsche 911 werd afgelopen nacht ontvreemd bij een hotel in Valkenburg.

Een van de betrokkenen heeft via Facebook een oproep gedaan in de hoop de klassieke 911 terug te vinden. De auto betreft een grijze 911T uit 1968, met zwarte striping en kekke extra lampen van Hella. Een opvallend detail is dat de ‘Porsche’-sticker op de flanken vervangen is met de tekst ‘Cooster’. Het kenteken is, voor wat het waard is, AM-00-13. Koren op de molen voor bijgelovigen dus.

De hoop is uiteraard dat de 911 wordt teruggevonden voordat deze aan stukken wordt gehakt. Mocht je info hebben over de auto, kan je die doorspelen aan ons, aan de eigenaar en natuurlijk ook gewoon aan de lange arm.