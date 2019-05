Waarom Alfa deze Giulia Quadrifoglio goud heeft gemaakt

Dit is geen sticker, Alfa Romeo heeft écht deze kleur gespoten op de Giulia. Maar waarom?

Het is niet al goud wat er blinkt. Wel in het geval van deze Giulia. Alfa Romeo neemt vanzelfsprekend deel aan de Mille Miglia van dit jaar en dat doen ze met een gouden 510 pk sterke sedan. De Italiaanse autofabrikant heeft speciaal voor dit event de auto in deze kleur gespoten, de gouden tint zal niet in productie worden genomen.

Alfa Romeo zegt voor de kleur te hebben gekozen omdat het hen doet denken aan auto’s van het merk uit de jaren zestig en zeventig. In die tijd konden modellen in de kleur Ochre geleverd worden en daar is de gouden Giulia op geïnspireerd. Stiekem is het best jammer dat Alfa de kleur niet gaat leveren op de modellen, want het is weer eens wat anders dan de zoveelste rode Giulia Quadrifoglio.

Aan de Mille Miglia nemen 430 auto’s deel. Een deel daarvan zijn een klassieke Alfa Romeo, het gaat hier om 44 stuks. Het merk neemt deel met meerdere supportauto’s bestaande uit Giulia’s en Stelvio’s. Vorig jaar was ook Autoblog aanwezig bij de gaafste klassieke autorally ter wereld. De videoreportage die we toen maakten terugkijken kan hier.