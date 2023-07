Manhart Integrale 400: Duitsers pakken een Delta aan

Ai, ai, ai. Is dit heiligschennis of wel? De Duitsers pakken de Delta Integrale aan met deze Manhart 400.

De Lancia Delta Integrale is een van de meest legendarische auto’s ooit gebouwd. Het was eigenlijk een voorbode op de hyperhatch zoals wij die tegenwoordig kennen: een rallyauto voor de straat. En wat voor rallyauto was de Delta HF. De Integrale heeft het WRC namelijk 6 keer het WRC gewonnen, van 1986 tot 1992. Om dit even in context te plaatsen: Audi heeft dat slechts 2 keer gedaan (1982 en 1984). Toch hebben de Duitsers dat beter om weten te zetten in gunstige verkoopcijfers.

De Delta Integrale was niet alleen een succesvolle rallyauto, maar ook een zeer potente straatauto. Standaard was dat eigenlijk al een sensationele wagen. Naar huidige maatstaven is het niet de snelste auto meer, maar dan mis je het punt. Je hebt namelijk wel het vierwielaandrijvingssysteem en de motor van de rallyauto.

Hij klinkt geweldig, de wegligging is uitdagend en de besturing is zo puur en direct dat je je afvraagt waarom we het milieu willen sparen met elektrische stuurbekrachtiging. Ook is het een van de weinige auto’s waarbij turbolag leuk is, je hoort de turbo’s echt fluiten en sissen.

Probleem

Maar wat is nu het probleem? De Duitsers van Manhart (uit Wuppertal) hebben een Integrale onder handen genomen. Ze noemen het de Manhart Integrale 400. Je zou vermoeden dat ‘ie 400 pk heeft, maar dat is dus niet het geval. Want het vermogen blijft steken op ‘slechts’ 375 pk, alhoewel dat alsnog bijna een verdubbeling is ten opzichte van de standaardversie. Die had namelijk 200 pk.

Dat bereiken ze door onder meer de installatie van een nieuwe turbo-kit, ‘wildere’ nokkenassen, gesmede zuigers, aangepaste zuigerstangen, sterkere Bosch brandstofpomp, nieuwe radiator plus ventilator en een compleet nieuw sportuitlaatsysteem.

Het resultaat is zoals gezegd dus 375 pk, terwijl het koppel 550 Nm bedraagt. De transmissie is aangepast (competitie-spec) met een versterkte Sachs-koppeling.

Chassis Manhart Integrale 400

Het chassis is nu ‘lager’ en ‘stijver’, mede dankzij de KW Variant 3-schroefset. Ook vermelden ze hoe de remmerij is aangepast: er is een Brembo-remsysteem met 380 mm grote schijven aan de voorkant en 284 mm aan de achterkant.

Qua uiterlijke wijzigingen moet het je smaak zijn: een matgroene wrap met de kenmerkende Manhart-striping, ditmaal in grijs en rood (in plaats van goud). Achterop prijkt een EVO-achterspoiler.

Dan de wielen, het zijn velgen zijn OZ Rally Racing-wielen, 17 inch groot. Niet helemaal period-correct, maar het misstaat niet. Rallywielen zien er al jarenlang min of meer hetzelfde uit. Tenslotte het interieur. Er is een Recaro-interieur met alcantara-bekleding, Evo klokkenwinkel, vloermatten en sportstuurwiel.

Prijzen zijn niet bekend, maar je kan je wenden tot de Classic-afdeling van Manhart voor alle bijzondere verzoeken.