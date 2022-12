Geperfectioneerde Nederlandse Lancia Delta heeft prijs

De geperfectioneerde Lancia Delta van Maturo uit Veghel is nu helemaal af en heeft een prijs.

Het is het weekend van de rally-Lancia’s op autoblog. Gisteren hadden we het nog over de Lancia Stratos. Dit icoon beleeft een nieuwe hergeboorte in een prikkelarme zak met een zoutoplossing in een Oostenrijks product met de pakkende naam Kiska APG-1. Vandaag gaat het over een andere legendarische rally-Lancia, namelijk de Delta. Dat is voorlopig de laatste der wereldveroverende rally-monsters van het Italiaanse merk. Totdat ze met een Ypsilon WRC op de proppen komen, tenminste.

We schreven al eerder over het Nederlandse bedrijf Maturo en de Delta. Net als Automobili Amos met hun Delta Futurista, hebben zij zich tot doel gesteld de Delta te perfectioneren en moderniseren. Dit doet men dan niet vanuit het laarsland, maar vanuit het pittoreske Brabantse Veghel. Men maakt zoals we destijds schreven drie verschillende versies van de Delta. Je kan je eigen Delta een beetje laten oppiepen tot de Maturo Classic. Je kan ook je innerlijke Juha Kankkunen loslaten met de Maturo Rally. Maar toch wel het speerpunt van Maturo is de Stradale.

Groep A is het uitgangspunt

Hoewel de Stradale, de naam zegt het al, bedoeld is voor de straat, is het uitgangspunt de Delta in Groep A rally specificatie. Met dien verstande dat enkele onnodige limitaties die dit reglement opwerpt, achterwege zijn gelaten. De Groep A regels kwamen nadat de Groep B bleppers de bietenbrug op gingen na het seizoen van 1986. Deze vuurspuwende monsters waren immers te gevaarlijk gebleken. Zelfs in de jaren ’80 kon dat op een gegeven moment niet meer.

Bij Martini Lancia moest de legendarische Delta S4 daarom plaatsmaken voor de Delta in Groep A specificatie. Het succes werd er niet minder om, integendeel. Lancia won met de Delta zes opeenvolgende wereldkampioenschappen in het constructeurs kampioenschap van 1987 tot en met 1992. Juha Kankkunen (’87 en ’91) en Massimo ‘Miki’ Biasion (’88 en ’89) wonnen in dezelfde periode ieder twee individuele titels.

Maar liefst 46 keer won een groep A Delta een rally die deel uitmaakte van het WK. Zodoende speelt de Groep A Delta stiekem een veel belangrijkere rol in het succesverhaal van Lancia in de rallysport dan de nog spectaculairdere Groep B Delta S4. Die laatste won in 1985 en 1986 in totaal ‘maar’ vijf keer.

Nu zou je zeggen ‘maar de Lancia Delta HF Integrale was toch de straatversie van de Groep A versie?’. Maar het antwoord daarop is ‘ja en nee’. In principe was de HF Integrale een homologatie speciaaltje waar Lancia er 5.000 van moest bouwen om de Groep A op te baseren. Maar stiekem is de ‘echte’ Groep A Delta, toch een stuk meer hardcore. Maturo’s uitgangspunt voor de Stradale is die Groep A spec naar de straat brengen. Alleen dan moderner en tevens voorzien van airco, verwarmd glas, leder en alcantara.

Carbon koets, 400 pk en meer differentialen dan een wiskunde leraar

Maturo pakt een Integrale 16V of Evo als donor en versterkt en vernieuwd dan het hele chassis, inclusief toevoeging van een rolkooi. Dit proces duurt afhankelijk van de staat van de auto 300 tot 500 uur. De koets van de ‘Stradale’ bestaat volledig uit carbon. Dit zorgt voor een gewicht van 1.220 kilo, of 1.170 kilo als men kiest voor een lichtere spec zonder achterstoelen.

De motor wordt opnieuw opgebouwd met nieuwe zuigers, nieuwe nokkenassen, nieuwe kleppen et cetera. De output is nu 400 pk, waar eerst nog werd gesproken over 380 pk. Men heeft niet gekozen voor een geheel nieuwe moderne turbocharger, maar voor het aanpassen van de originele turbo. Hierdoor wordt het karakter van de auto niet te veel veranderd. Wel is de boost opgevoerd naar maximaal 1,8 bar in plaats van 1,2 bar. Desalniettemin spreekt Maturo over een voorspelbare en geleidelijke vermogensafgifte…

Voor zowel de voor- als achteras zijn er Limited Slip Differentiëlen gemonteerd. Daarvoor zit een Groep N 5-bak, die de enigszins kwetsbare standaard versnellingsbak vervangt. Voor het betere spectakel kan ook een dogbox gemonteerd worden waarbij je door de versnellingen heen kan rammen zonder tussenkomst van een koppelingspedaal. Een vanuit de cockpit instelbaar adaptief onderstel is handig voor wanneer je na een paar uur blazen over B-wegen weer je met grind geplaveide oprijlaan wil betreden.

Prijs

Dus je wil er een. In dat geval moet je ongeveer rekenen op een prijs van 400.000 Euro volgens Maturo. De exacte prijs is afhankelijk van specs en belastingen. Inbegrepen zijn wel de kosten van een donor-auto. Dus dat scheelt weer. Koop dan? Of wacht jij nog even op de 037 en Groep-4 Ferrari 308 die Maturo hierna op de korrel heeft?