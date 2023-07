MG EX4 is modern Group B rallymonster

De oude van tijden herleven met de MG EX4, deze auto is een hoedtik aan een legendarisch rallymonster.

Vorige week onthulde MG de de MG4 XPower. Eindelijk! Natuurlijk, de MG 4 is een vrij eenvoudige hatchback. Maar met meer dan 400 pk moet @wouter er toch wel een beetje lol mee kunnen beleven tijdens de rijtest, toch? De MG 4 XPower heeft misschien één nadeel dat we direct aan kunnen kaarten. Dat is namelijk het uiterlijk: het lijkt gewoon een MG 4 te zijn, maar dan met veel vermogen.

De MG EX4 maakt dat helemaal goed. Deze auto wordt dit weekend ook op Goodwood Festival of Speed 2023 onthuld. De EX4 is namelijk de rally-versie van de MG 4 XPower en is wél getooid met een heftig uiterlijk.

Check de items als de spatbord-verbreding, spoiler, monodiscs op de velgen en de subtiele splitter aan de voorzijde. Eh, daarmee bedoelen we niet al te subtiele splitter.

Onthulling MG EX4

De auto is nu nog alleen op Twitter onthuld, maar straks kunnen we hem live aanschouwen. De auto is uiteraard een hommage aan de MG Metro 6R4-rallyauto van 1985 en 1986.

Dat was destijds een kleine hatchback (gebaseerd op de ietwat lullige Austin Maestro) met vierwielaandrijving en een dikke V6. Die motor zou later – met twee turbo’s erop – dienst doen in de Jaguar XJ220.

Bovenstaande alinea plaatsen we alleen om ook de plaatjes te kunnen tonen van de Metro 6R4 en te kunnen mijmeren over het verleden. Maar hey, de toekomst ziet er dus ook niet verkeerd uit. Er lijken telkens meer échte elektrische topversies te komen.

Nu zijn het vooral ‘snelle’ varianten, maar niet zozeer dikke topmodellen zoals de petrolhead ze graag ziet. De Audi RS e-tron GT en BMW i4 M50 zijn bijvoorbeeld snelle auto’s, maar hebben niet veel met Audi Sport en BMW M GmbH te maken.

Tijd van superdikke EV’s aangebroken?

Hyundai toonde gisteren de superdikke Ioniq 5 N. En nu vervolgens met deze MG EX4 lijken eindelijk de tijden aangebroken te zijn dat er dus toch meer en meer lekker dikke EV’s aankomen. In tegenstelling tot de snelle Hyundai Ioniq 5, verwachten we overigens niet direct een straatversie van de MG EX4.

Natuurlijk, deze auto is nu nog een concept. Het is meer een voorbode voor een competitie-auto dan eentje voor de straat, mocht het tot productie komen. Maar dat neemt niet weg dat het een heel tof ding is en dat de fabrikanten heus wel door hebben wat ze moeten doen om de petrolhead te verleiden als een single dame op een eiland vol vrijgezellen.