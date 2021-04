Volkswagen Multivan T7 laat nog een glimp zien - Autoblog.nl

De nieuwe Volkswagen Multivan T7 gaat praktischer dan ooit worden.

Dat er een nieuwe Volkswagen Multivan T7 aan zit te komen, kan geen verrassing zijn. Niet zozeer omdat de auto onbedoeld lekt op het internet, maar juist omdat Volkswagen zelf telkens wat informatie loslaat over de nieuwe Volkswagen Multivan T7. Daarnaast zijn er ook telkens meer afbeeldingen. Tijd voor een update!

Volkswagen geeft namelijk wat informatie over het nieuwe interieur van de auto. Zo kan de auto geleverd met individuele stoelen. Nu zien we dit wel vaker bij MPV’s, maar in dit geval gaat het om vijf grote zetels achter de voorstoelen! De twee stoelen voorin tellen we dus eventjes niet mee. De middelste stoelen kun je 180 graden draaien om zodat je de mensen op de derde rij recht kunt aankijken. Nu is dit ook niet heel erg nieuw. Met name de grotere MPV’s en omgebouwde bestelbussen kunnen voorzien worden van deze feature, de nieuwe Volkswagen Multivan T7 dus ook.

Nieuwe features

Een nieuwe feature voor de T7 is de zogenaamde ‘Shift-by-wire’-technologie. Net als andere ‘by-wire’-systemen gaat het om elektronica. Die regelt in dit geval het schakelen van de auto. Het schakelen gaat nu met een knopje in plaats van een grote pook. De handrem is nu elektronisch en kun je activeren met een druk op de knop. Dit zorgt ervoor dat er aanzienlijk meer ruimte voorhanden is in het interieur van de Volkswagen Multivan T7.

Dit betekent dat de nieuwe Volkswagen Multivan T7 enkel en alleen geleverd gaat worden met automaat. Een handbak is niet mogelijk, ook niet op speciale bestelling. Nu betwijfelen of mensen hier treurig om zullen zijn. De DSG is erg goed en er zijn weinig puristen die kiezen voor een grote Multivan als rijdersauto.

Motoren nieuwe Volkswagen Multivan T7

Over motoren wordt met nog geen woord gerept. Wel weten we dat de Multivan T7 komt te staan op een aangepast MQB-platform. Hierdoor zijn de motoren die compatibel zijn met dit platform ook mogelijk voor de Multivan. Denk aan de bekende diesel-, benzine- en aardgasvarianten. Ook een plug-in hybride is mogelijk.

Ondanks dat de naam ‘T7’ doet denken aan een nieuwe generatie van de Transporter bedrijfswagens, wordt daar met nog geen woord over gerept. De huidige Transporter 6.1 staat nog niet zo heel lang te koop. Het gaat nu enkel en alleen om de personenwagen-versie. Deze kan als een soort opvolger van de Sharan gaan fungeren.