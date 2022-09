Manhart Nissan Patrol heeft bizar weinig koppel

Zelfs een beetje Volvo XC40 heeft meer koppel tegenwoordig. Wat is er aan de hand met de Manhart Nissan Patrol?

Waar zijn alle eigenlijk tuners gebleven? Vroeger waren er echt een hele hoop, tegenwoordig is er maar een handjevol van overgebleven. Natuurlijk, grote jongens als Brabus, ABT, AC Schnitzer en TechArt zijn er nog. Maar een hoop kleinere jongens zijn met de aardbodem verdwenen.

Nu zijn er ook genoeg nieuwe tuners bijgekomen en eentje daarvan is heel erg actief. Daarbij gaat het om Manhart. Die jongens vervangen nu een heleboel verschillende tuners, want ze zijn veelzijdig. Voor vandaag hebben we een Nissan Patrol voor je in de aanbieding!

Wat? Bestaat die Nissan Patrol nog?

Ja, een Patrol! Ken je die nog? In de jaren ’80 en ’90 was het een robuuste terreinwagen die bekend stond om zijn onverwoestbaarheid en onveiligheid. De auto is al jaren niet meer in Nederland te verkrijgen, maar uitgegroeid tot een soort rijdende moloch. Het is nog altijd de tegenhanger van de Toyota Land Cruiser: dus veel te groot en veel te lomp. De huidige versie – generatie Y62 – is er sinds 2020:

Deze generatie loopt overigens al een tijdje langer mee: sinds 2010. Dat is wel vaker bij dat soort auto’s. Ze zijn heel erg duur om te ontwikkelen en verkopen niet in grote aantallen. Enfin, de Patrol kun je in diverse uitvoeringen krijgen, waaronder zelfs een heuse Nismo-variant:

Manhart Nissan Patrol

Maar nu is er dus ook eentje van Manhart. Bijzonder, want normaal gesproken werken ze bij Manhart alleen met modellen die in Duitsland verkocht worden. Wellicht dat het om een import-auto gaat van een klant of dat ze even worden ingevlogen om in het Midden-Oosten een auto aan te pakken.

Ze hebben de auto behoorlijk aangepakt. De motor – een 5.6 liter V8 – is nu voorzien van een mechanische compressor. Daardoor stijgt het vermogen van de Manhart Nissan Patrol van 400 pk naar 650 pk, 250 pk verschil. Ook flink meer dan de Nismo Patrol, die slechts 428 pk heeft. Het koppel is volgens Manhart 600 Nm. Dat is opmerkelijk weinig, de V8 levert standaard al 526 Nm. Wellicht dat ze het bij Manhart begrenzen om de zeventraps Jatco-transmissie te ontzien.

Zwart met goud. Goh.

Wat het doet met de prestaties, zeggen ze bij Manhart niet. Wel dat je een sportuitlaat kunt krijgen met 200-cels sportkats voor een lekkerder geluid. Voor een fraaiere stance is de auto iets lager geelgd en zijn er 24 inch wielen gemonteerd. Vervolgens voorziet Manhart het interieur van de Patrol van zwart leer met gouden details.

Ook het exterieur is zwart met gouden versieringen. Het is in elk geval lekker herkenbaar. Mocht je een Patrol hebben en deze upgrades wensen, bouwen ze er graag eentje om voor je bij Manhart.

