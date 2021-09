Manhart TM3 700 is opgevoerde Tesla Model 3

De Manhart TM3 700 is eindelijk een Model 3 zoals ‘m wilt hebben: sneller en lager!

Het zal iedereen wel zijn opgevallen die in Nederland op de weg rijdt. De Tesla Model 3 is een populaire auto. Laten we eerlijk zijn: ook jouw buurman heeft er eentje. De kans is aanwezig dat jij er ook eentje rijdt. Wie weleens in de configurator van Tesla heeft gekeken, zal zien dat er minimale mogelijkheid is om de auto naar wens samen te stellen.

Een paar kleurtjes, twee wielen en drie interieurkleuren. In principe besteld toch iedereen grijs met zwart, dus waarom moeilijk doen? Maar ook in technisch opzicht is er niet veel mogelijk. De reden erachter is heel eenvoudig (en op zich best slim). Hoe minder variabelen in het productieproces, hoe gestroomlijnder het kan verlopen.

Manhart TM3 700

Maar het kan natuurlijk zijn dat jij je als succesvolle Tesla-bestuurder wil onderscheiden van de rest. Dat kan dus met deze Manhart TM3 700, een opgevoerde Model 3. Uiteraard is de auto voorzien van de tweekleurige Manhart-striping, op de rechterhelft van de auto. De reden van de stickerset is simpel: het is goedkooop én heel herkenbaar. Daarbij kun je ze er vrij eenvoudig weer afhalen.

Wat ook opvalt aan het uiterlijk is dat de Manhart TM3 700 ietsje lager staat. Dankzij H&R-veren is de auto ietsje verlaagd. Dit zorgt voor een lager zwaartepunt en betere rijeigenschappen.

Stance

Het verbetert ook de ‘stance’ van de auto. Om deze stance nog verder te verbeteren zijn er flinke 21″ Barracuda velgen gemonteerd met Michelin Pilot Sport 4S-banden (in de maat 235/25 R21)

Dan het laatste en wellicht ook het meest bijzondere: deze Manhart TM3 700 is ouderwets opgevoerd! Met een MHTronik-powerbox is een vermogen mogelijk van 550 pk en een koppel van 720 Nm. Dat is volgens Manhart 37 pk en 60 Nm meer dan standaard. Tenslotte zijn er twee nadeeltjes. Ten eerste is er een ‘grille’ opgezet en kosten de opties gezamenlijk 20 mille bovenop een Model 3 Performance.