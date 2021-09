Porsche Mission R: elektrisch en sexy

De Mission R is een voorbode van een toekomstige raceauto, maar stiekem zou het ook wel eens een voorbode van een elektrische Cayman kunnen zijn…

Bij Porsche weten ze wel hoe ze elektrisch sexy kunnen maken. Dat begon in 2015, toen ze op de IAA het doek trokken van de Mission E. Een erg fraai gelijnde Porsche, die toevallig elektrisch was. De auto kennen we inmiddels als de Taycan.

Op de IAA van 2021, zes jaar na de Mission E, komt Porsche nu wederom met een ‘Mission’ concept car: de Mission R. En het is wederom een bloedgaaf apparaat. Dat kon ook bijna niet anders, want het een concept car voor een toekomstige raceauto. Die toevallig elektrisch is.

Dat het een elektrische auto is kun je bijvoorbeeld zien aan het ontbreken van uitlaten, maar óók aan de koplampen en achterlichten. Daarvoor heeft Porsche namelijk dezelfde designtaal gehanteerd als bij de Mission E, en dus de Taycan. Interessanter is dat de proporties en de daklijn van de auto associaties oproepen met de Cayman. Denk de heftige aerodynamica even weg en voila, je ziet een elektrische opvolger van de Cayman staan.

Dat is vooral onze eigen fantasie, maar Porsche vergelijkt in het persbericht wel de afmetingen met die van een Cayman (iets korter, maar wel breder en lager). Dat zou zomaar een hint kunnen zijn. Porsche spreekt echter vooral van “een kijkje in de toekomst van de raceauto”.

De Mission R krijgt daarom ook raceauto-waardige specificaties. Met een 435 pk sterke elektromotor op de vooras en een 653 pk sterk exemplaar op de achteras komt het totale vermogen uit op 1.100 pk. Daarmee zou de Mission R in 2,5 seconden van 0 tot 100 moeten knallen en een top van 300 km/u moeten halen.

Qua laden is de Mission R ook een snelle jongen, alhoewel je niet van je stoel zult vallen van de cijfers. Opladen van vijf tot tachtig procent moet in een kwartier gepiept zijn, met een maximum laadvermogen van 340 kW. Hoe groot het accupakket is wordt niet vermeldt. Net zo min als het gewicht overigens.

Racen is geen activiteit waar je Moeder Natuur een plezier mee doet, maar Porsche heeft deze auto toch zo milieuvriendelijk proberen te maken. Niet alleen met de aandrijflijn, maar ook met de gebruikte materialen. De body is bijvoorbeeld grotendeels opgetrokken uit met natuurlijke vezels versterkt kunststof.

Of de Porsche Mission R puur een voorbode is voor raceauto’s, of dat we ook een straatversie gaan zien: de tijd zal het leren. Om er even een afgezaagde uitdrukking in te gooien. Over de designrichting van Porsche hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken, afgaande op deze concept car.