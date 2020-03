Mansory Cabrera is een vreemde Aventador SVJ

Want dat model van Lamborghini was nog niet vreemd genoeg, aldus Mansory en hun verse Cabrera.

Je moet wat, als tuner zijnde. Er is veel te doen aan een Lamborghini Murciélago, aangezien het ontwerp an sich voornamelijk ‘clean’ is. Je kunt dus verschillende niveaus van ‘verfraaiing’ toepassen, met extreme vormen tot gevolg. Neem Mansory, al begonnen die pas bij de Aventador. Met creaties als de Carbonado tot gevolg.

Het probleem zit hem erin dat Lamborghini zelf ook meedoet met deze trend. De SV was al een wat heftiger vormgegeven Aventador, maar met de SVJ zit je zowat al naar een Mansory te staren. Grote spoilers, veel koolstofvezel, extreme vormen in de bumpers: noem het maar op. Hoe maak je daar nog iets van, als tuner zijnde? Mansory doet voor hoe zij het zien.

De nieuwe creatie van Mansory heet Cabrera. Leuk, er zit Brera in verstopt, maar de naam betekent letterlijk vertaald vanuit het Spaans ‘Geit’. Oh, en Lamborghini had deze naam ooit op de planken liggen om uit te delen aan de Gallardo-opvolger. Dat werd de Huracán. Het is nu dus Mansory die de naam weer afstoft.

Kijkend naar de styling zal het niet de naam zijn waar je over valt. Waarschijnlijk denk je eerder aan het feit dat de koplampen er wat anders uitzien dan normaal. De ‘driehoekige’ koplampen van de Aventador zijn vervangen door smallere rechthoekige koplampen. Een beetje zoals de Bugatti Chiron, waar het front dan ook wel het één en ander van wegheeft.

Verder valt aan de achterkant op dat ze het design van de SVJ nog heftiger hebben gemaakt. De Mansory Cabrera heeft een gigantische diffuser. De uitlaten zijn in dit geval vier stuks en ze zitten tussen de achterlichten. De rest van de auto is mat donkergroen, met veel onderdelen in naakt koolstofvezel. Plus de welbekende Veneno-velgen.

Het interieur is een mix van koolstofvezel en alcantara. Wat hier opvalt is dat het nog best wel een hoop weg heeft van de originele SVJ. Het stuur is, net zoals wat we in de Mansory Flying Spur zagen, raar van vorm.

Mansory heeft het er maar druk mee, of ze na de Cabrera nog meer creaties zullen tonen in de nabije toekomst? Misschien hoeft dat ook niet: hun versie van de SVJ is bizar genoeg.