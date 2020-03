Grand Prix Australië gaat door… of niet?

Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. De ene bron is stellig: GP van Australië gaat door! Andere bronnen zijn spreken dat hard tegen.

Het coronavirus grijpt verder en verder om zich heen. Jullie konden het net al lezen: de afzeggingen voor grote evenementen vliegen je om de oren, ook in de autosport. Daarmee is er nog één vraag: wat gaat de Formule 1-organisatie doen met dit nieuws? McLaren heeft immers al afgezegd voor de race.

Door eerdere berichtgevingen wilde de organisatie achter de Formule 1 eerlijkheid als topprioriteit stellen, en de race kan dus alleen doorgaan als alle teams aanwezig zijn. Dat had vooral te maken met complicaties voor het land binnen komen en op zich is dat het geval. Maar McLaren kan dus niet meedoen aan de race.

Een lastige casus waarop maar één vraag nu de grootste is: de GP van Australië, gaat hij door? Zoals je wellicht aan ziet komen is er nu topoverleg bij de hoge omes. SkySport heeft echter al het één en ander vernomen uit die persconferentie en geeft daarmee aan: de GP van Australië heeft groen licht gekregen.

Dat laat de sportzender weten op hun website en via Twitter.

https://twitter.com/skysportsnews/status/1238117921932611584?s=21

Leuk, maar de BBC zegt het tegendeel. Zij beweren juist dat de race ‘officieel’ is verzet. Daarmee dus niet afgelast, maar niet komende zondag. Ook zij baseren zich op secundaire bronnen. Wie gelijk heeft, daarvoor moeten we even wachten op een officieel bericht van de F1-organisatie zelf.

Welles nietes dus, maar gezien de omstandigheden is kamp nietes de logische. Al dan niet vanwege het feit dat F1-teams nog wel eens uit solidariteit McLaren zullen steunen. Of er voor zorgen dat zij collectief de race willen afblazen. Dit verhaal is zeker nog niet klaar.