Bentley Flying Spur is Mansory nummer zes

Na Mambo No. 5 is hier Mansory No. 6, in de vorm van de Bentley Flying Spur.

Als we een gokje mogen wagen: Mansory was van plan om serieus dik uit te pakken op de autoshow van Genève. Als die door was gegaan, mochten we genieten van zes(!) vers getunede modellen. Het begon dinsdag met de Continental GTC, woensdag werd het doek getrokken van de Urus en RS6 Avant en gisteren konden we de G63 pickup en Cullinan aanschouwen. Na vijf stuks heb je het wel gezien, toch? Nee hoor, er komt gewoon een nummer zes.

Het canvas voor de nieuwste Mansory is de Bentley Flying Spur. De net-niet het meest opulente limousine ontvangt een welbekende behandeling van de tuner. Om nou te zeggen dat het ingetogen is, nee. Maar we hebben het wel eens erger gezien.

Wat is er dan wel veranderd? Laten we eens beginnen met de velgen. Er worden twee sets neergezet: een veelspaaks en een vijfspaaks. Beide passen ze niet echt bij de luxe insteek van de auto, maar ben je dan sowieso wel aan het goede adres bij Mansory?

Een grote koolstofvezel diffuser, een bodykit rondom en rode accenten maken het exterieur van de Mansory Bentley Flying Spur af, samen met het verwijderen van alles wat chroom is aan de voorzijde.

Het interieur is helemaal opnieuw bekleed met Mansory-motiefjes. Het stuurwiel is ietwat vreemd gevormd, Joost mag weten wat daar de reden van is.

Nummer zes, dus. Wie zijn Bentley Flying Spur een tikkeltje meer tuning wil meegeven, kan dus nu aankloppen bij Mansory. Altijd mooi!