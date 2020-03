Nederlanders bundelen drie Porsches in één bijzondere Boxster

Een team Nederlanders met creatieve gedachtes heeft een vreemde Porsche Boxster gemaakt.

Dé Porsche is ‘uiteraard’ de 911. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, bewees het Duitse merk eind vorige eeuw. De 911 (996) was gloednieuw en Porsche pakte de sterke ingrediënten van die auto om iets compleet nieuws te bouwen. De Boxster was geboren: een compacte roadster van Porsche. In eerste instanties leken de auto’s erg op elkaar. Klinkt gierig, maar Porsche had het dan ook niet zo breed.

Om nou de Boxster als ‘de redding’ te bestempelen, nee. Maar de instap-Porsche deed het best lekker en houdt het als 718 nog steeds vol. Ondertussen is hij vergezeld door de Cayman, een coupé-versie van de Boxster. En dat was ‘gewoon’ een coupé met aflopende daklijn, geen clownschoen-praktijken zoals bij de BMW Z3 Coupé.

Om even een duik te nemen in waarschijnlijke gedachten van een Nederlander: waarom kan dat niet met een Boxster? De bouwers in kwestie zijn vier studenten die samenwerken met Van Thull Development. Laatstgenoemde heeft op hun Instagram-pagina na een periode van vele teasers en work-in-progress-plaatjes gehad. Nu mogen we eindelijk het eindproduct aanschouwen. Dit is de Van Thull Development Boxster Shooting Brake.

Optisch is er echter weinig Boxster over, zou je denken. De voorkant komt van een 911 GT3 van de 997-generatie. De achterkant is half 911, half zelfbouw: de achterlichten en achterbumper komen van een vorige generatie 911 (991) en de ‘dakkapel’, datgene wat het een Shooting Brake maakt, is op maat gemaakt door VTD zelf. Wel wilden ze zo veel mogelijk ‘recyclen’ en komen de zijruiten van een Porsche 996. Het achtercompartiment (de achterklep met name) komt zelfs van een Peugeot: roept u maar welk model. De basis en dus de deuren, het interieur en het chassis komen echter ‘gewoon’ van de Boxster, specifieker eentje van de eerste generatie (986). Een Miamiblauw-achtige felblauwe kleur doet zijn best om te verhullen dat de verbouwde auto daarmee ongeveer 20 jaar oud is.

De vreemde verbouwing is een studieproject voor de vier bouwers die het project samen met Van Thull Development in elkaar zetten. De bizarre 986 is het eindproject voor de Minor Motorsport Engineering van de vier studenten. Mooi is altijd subjectief, maar het is een grappig en opvallend project.