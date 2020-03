Mansory Cullinan is extreem fout

Tsja, ze kunnen het gewoon niet laten bij Mansory om de Cullinan sportiever, dikker en fouter te maken.

Van sommige combinaties weet je dat je ingewanden gaan protesteren. Als je met het ontbijt een lading mergpijpjes plus satésaus wegspoelt met jenever, weet je dat er wat gaat borrelen. Dat gaat met deze Mansory Cullinan waarschijnlijk ook gebeuren.

Mansory

Toch zijn er altijd wel ‘koks’ die je weten te overtreffen. Dat is ook het geval met de Automotive Cuisiniers van Mansory. Gisteren wisten ze ons de stuipen op het lijf te jagen met hun ‘visie’ op de Lamborghini Urus. Vandaag doen ze er vrolijk een schepje bovenop met de Rolls-Royce Cullinan. Ze noemen ‘m zelf de Mansory Coachline.

Moderne Koenig Specials

Net als met de Urus bestaat er niet echt zoiets als een stijlvolle Rolls-Royce Cullinan. Dat is een beetje inherent aan het formaat en het type auto. Maar elk laatste beetje stijl is er door de heren van Mansory met talent uitgeslagen. Waarschijnlijk weten ze donders goed dat dure en subtiele upgrades niet werken. Wat dat betreft hebben werkt Mansory in de geest van Koenig Specials.

We weten niet eens waar we moeten beginnen met deze Mansory Cullinan. De matblauwe two-tone lak, de overdreven hoeveelheid ‘dry carbon’, de enorme velgen, de gigantische achterspoiler, de opzetstukken bij de D-stijl of de ‘luchtgeleider’ op het voorscherm. Maar daar houdt het niet op, want de Cullinan heet ook enorme uitlaten, een diffuser, nóg een spoiler, sideskirts en dikke voorbumper met een helehoop LEDs erin. Alsof een kind niet weet wat ‘ie moet aantrekken en als oplossing maar alle avondkleding van zijn vader én moeder aantrekt. Dat geeft de Mansory Cullinan in Coachline-specificatie iets vertederends.

Interieur

Mocht je het exterieur extreem vinden, wacht maar tot je het interieur van de Mansory Cullinan ziet. Dat is namelijk fouter dan fout. Het idee doet denken aan de Urus van gisteren. Alles is blauw. Er is alleen een andere tint gebruikt. Alsof er een paar emmers turquoise verf ontploft is. Werkelijk alles is in de felblauwe tint uitgevoerd. Zelfs het babyzitje is door Mansory onder handen genomen. Logisch, voetballers kunnen zich immers uitstekend voortplanten.

Prestaties

Het is gelukkig niet alleen maar veel geschreeuw en weinig wol. De motor levert ook behoorlijk wat kracht: 601 pk en 950 Nm. Dat klinkt als bizar veel, maar vergeet niet dat de 6.6 biturbo V12 standaard al 565 pk en 850 Nm levert. Dus waarschijnlijk is het een vrij eenvoudige ECU-kuur. Van 0-100 km/u sprint het apparaat in 5 seconden. De topsnelheid bedraagt 280 km/u. Er zullen acht exemplaren van de Mansory Cullinan Coachline gebouwd worden.