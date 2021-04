Gesloten velgen: dit zijn de 8 coolste op een rij! - Autoblog.nl

Ja, ze zijn weer helemaal gaaf. Daarom zetten we de coolste gesloten velgen even op een rijtje!

Afgelopen week was het zover, Amerikaanse velgen-bouwer Rotiform liet zijn nieuwste setje wielen zien. Rotiform is een relatief jonge fabrikant dat hard aan de weg timmert. Meestal met ontwerpen die behoorlijk uitgesproken zijn. In de VAG-scene zijn de wielen zeer populair in Europa, in de VS zijn ze populair onder bijna alle auto’s.

Een weekje geleden toonde Rotiform dit op hun Instagram-pagina:

Nice, Rotiform Aerodiscs met Martini-livery. Althans, dat is de grap. De kleuren zijn van het zoete drankje, maar als je het logo bekijkt staat er Martinez. Haha. Maar daar gaat het even niet om, het gaat ons specifiek om de Aerodiscs. Het lijkt er op dat deze meer en meer een echte comeback aan het maken zijn.

Daarom nemen we enkele disc-velgen en gesloten velgen met je door. Gewoon, want dan kom jij deze fijne maandagavond weer door!

Rotiform Aerodisc

Zo van een afstandje lijken de Rotiform Aerodiscs echt velgen. Maar dat zijn het dus mooi niet. Het idee is vrij simpel, je pakt een bestaande Rotiform-velg. Daar kun je dan naafdop vanaf halen. Vervolgens zit je de Aerodisc erop en draai je ‘m vast. Je kan overigens niet elke velg van Rotiform gebruiken. Integendeel, er zijn maar drie modellen die werken: de LAS-R, BUC-M en de RSE.

Het leuke is dat de vorm van de Aerodisc hetzelfde blijft, maar je kunt zelf bepalen welke opdruk je erop zet. Daarbij zien we dat Rotiform kopieergedrag richting de echte tuningsmerken niet schuwt. Want sommig ontwerpen kwamen ons erg bekend voor. De prijzen vallen erg mee, je bent zo’n 100 euro per disc kwijt.

Ronal R10 Turbo

Ten eerste kwam de gedachte aan de Ronal 10 velgen bovendrijven. De Ronal R10 Turbo is inmiddels al echte cult geworden. Het idee achter de velg was eentje die gebruikt kon worden tijdens de motorsport. Dankzij de grote oppervlaktes was het wel eenvoudig schoon te houden.

Daarbij kon je alle reclame uitingen plaatsen die je maar wilde. Een andere model dat er enorm veel op lijkt is de Ronal R50 Aero B/FC. Deze ‘Aero 18″‘ zijn een paar maatjes groter en staan even briljant onder verlaagde Golfjes. Uiteraard.

BBS Turbo Fan

In principe zijn de Rotiform Aerodiscs duidelijk geïnspireerd door de BBS Turbo Fan. Het idee van de turbo-fan velgen was eigenlijk vrij voor de hand liggen. Met de turbo fan kon namelijk de temperatuur verlaagd worden van de remmen. Daarnaast zien deze gesloten velgen er enorm gaaf uit.

In veel gevallen kregen de BBS Turbo Fan velgen nog wel afbeeldingen van de klassieke gouden kruisspaak erop. Zodat je kon zien wat voor type wiel erachter school. In sommige gevallen (zoals bij de Audi IMSA quattro waren de discs helemaal dicht met enkel rode letters, wel was er nog een beetje ruimte om koude lucht naar binnen te happen.

BMW M System Cover

Vorm gaat stiekem best vaak voor functie. BMW kwam namelijk in de jaren ’80 erachter dat de Turbo Fan velgen van BBS best functioneel waren. Net als veel ideeën voor de racerij, nam BMW ze over en implementeerde het op een straatauto. De wagen in kwestie was de BMW M5 (E34).

Uiteraard begreep de pers niet zo heel erg veel van die gesloten velgen en kreeg het wiel erg veel kritiek te verduren. Want het zou eruit zien als een klein wieltje met een white-wall band eromheen. Dit terwijl er gebruik gemaakt werd van platte banden. Na de facelift kreeg de M5 fraaie doch saaie M System II-wielen.

Speedline Aston Martin DB7

Enkele jaren na de BMW M5 gebeurde Aston Martin bijna hetzelfde. De DB7 was de nieuwe redder van het Britse merk. De V8, Virage en Vantage waren stokoud en peperduur, terwijl de DB7 gaver, fraaier en goedkoper was. Voor de DB7 waren diverse wielen leverbaar, voornamelijk geproduceerd door Speedline. De meest bijzondere waren wel deze velgen met wheeldiscs.

Deze waren bijna 37 centimeter in diameter en kon je met een slotjes monteren op de naaf. Gelukkig had de DB7-velg géén whitewall effect. Heel erg fraai was het ook niet. Zonder de discs zagen de velgen er heel erg gaaf uit. Tegenwoordig zijn ze juist weer gewild en gezocht, omdat het kenmerkend was voor de Aston Martin DB7.

Tesla Model 3

De favoriete leaseauto voor velen hebben we ook eventjes vermeld. Eerlijk is eerlijk, het wiel van de auto verdient speciale vermelding. De Tesla Model 3 is stiekem een briljante auto waar elke fabrikant zich op stuk bijt. De combinatie van range, laadtijd, laadnetwerk en vooral efficiency is ongekend. Tel daarbij dat de rijeigenschappen niet tegenvallen en je hebt de auto die een Audi A4 of BMW 3 Serie pretendeert te zijn.

Het mooie is dat de efficiency mede komt door de velgen. Het zijn in principe doppen die je bovenop een reguliere lichtmetalen velg zet. Het idee is niet zozeer uniek, maar de toepassing is wel effectief. Op deze wijze heeft de Model 3 nog een iets betere range.

OZ Racing Rally Racing

Wie veel naar WRC kijkt of heeft gekeken en dan naar de straatauto’s, zal het zijn opgevallen. De velgen die worden gebruikt zijn compleet anders. Velgen voor auto’s op de weg zijn vaak behoorlijk open, terwijl in veel gevallen de rally-velgen gesloten zijn. De reden is overigens heel erg simpel. Bij een bijna geheel gesloten velgen komt er veel minder troep doorheen. OZ heeft de Rally Racing wielen in productie genomen voor straauto’s. Met name op snelle Fords staan ze geweldig.

Fifteen52 Turbofan

De bekendste Turbofan-velgen komen van verreweg het jongste velgenbedrijf in dit lijstje. Fifteen52 maakt stoere velgen die kenmerkend zijn door het eenvoudige ontwerp. Geen poespas. Veel wielen hebben wel een retro-vibe (net zoals Rotiform ook inspiratie opdoet van de originele topmerken).

