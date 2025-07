Mansory heeft de Cybertruck nog harder aangepakt

Voor de tweede keer vergrijpt Mansory zich aan de Tesla Cybertruck. Het is nog extremer.

De Tesla Cybertruck is polarisatie op wielen. Ik ben net terug van een tripje in Noord-Amerika en heb er denk ik wel 15 gezien. Je netvlies went aan het gevaarte en op gegeven moment kijk je er niet eens meer naar. Dan ben je aangewezen op tuners om op te vallen.

Eerder dit jaar was het Mansory die aantoonde wat ze konden doen met de Tesla Cybertruck. Dat was even schrikken, maar de tuner is nu nog een stapje verder gegaan. Dit is de Elongation Evo, de overtreffende trap van de Tesla Cybertruck volgens Mansory.

Mansory Cybertruck als ‘Evo’

Het woordje Evo is het nieuwe aspect hier. Het grote verschil met de eerste versie is dat bij de Evo echt alles van carbon is gemaakt. Alle RVS-onderdelen zijn vervangen voor carbon. Mansory heeft gekozen voor forged carbon en uiteraard alles ongespoten, zodat de structuur goed te zien is.

De bodykit en het interieur is hetzelfde gebleven. Het grote verschil voor de Elongation Evo Tesla Cybertruck is het carbon verhaal. Wat natuurlijk helemaal nergens goed voor is op zo’n gigantisch zware tank.

De Elongation Evo is gemaakt voor een klant in het Midden-Oosten, waar je zelfs met een G63 6×6 niet opvalt. De overtreffende trap, oftewel perfect voor steden als Abu Dhabi en Dubai. Waar extreem uiterlijk voor auto’s nooit extreem genoeg kan zijn. Nu rest er nog maar één vraag: de Elongation Mansory Cybertruck, of toch deze Evo met extra veel carbon?

De nieuwe uitvoering is vanaf heden opgenomen in de configurator van Mansory. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt, maar reken maar op een duizelingwekkend bedrag gezien de hoeveelheid carbon dat gebruikt is. Misschien maar goed ook dat deze speciaal bedacht is voor het Midden-Oosten. En dat de Cybertruck hier geen type goedkeuring heeft. Je netvlies is je dankbaar.