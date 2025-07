Het omgekeerde effect: GM keihard geraakt door Trump-tarieven

De strenge importtarieven raken ook Amerikaanse bedrijven, zoals General Motors.

De Amerikaanse industrie moest bloeien als ooit tevoren. En na een rommelige eerste helft van dit jaar staat de S&P 500 op een mooie all time high. Maar goed, dat stond ‘ie ook onder de vorige president. Dus laten we Trump zeker niet te veel credit geven. Sterker nog, zijn importtarieven bijten zelfs Amerikaanse bedrijven in de kont. Wat is dat nou?

Amerika moet weer leunen op de eigen industrie. Dat is het hele idee van Trump. Door andere landen op te zadelen met allerlei importtarieven profiteert de eigen economie daar sterk van, is het idee. Das leuk, maar Amerikaanse bedrijven die veel zaken over de grens doen worden ook geraakt door de maatregelen. Met vandaag General Motors.

importtarieven General Motors: miljard dollar foetsie

De auto-gigant uit Detroit zag de nettowinst met maar liefst 35% kelderen in het tweede kwartaal van 2025 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met meer dan een miljard dollar en het bedrijf wijst de tarieven van Trump aan als de grote zondebok. GM rapporteert daarmee een nettowinst van $1,89 miljard. Flink lager dan de $2,93 miljard van een jaar eerder.

Ook zag General Motors de omzet afnemen. Van $47,97 miljard naar $47,1 miljard. Ondanks deze tegenslagen houden ze in Detroit vast aan de eerder gecommuniceerde winstverwachting. Het Amerikaanse autoconcern mikt op een winst van $8,2 miljard tot $10,1 miljard in 2025.

De klappen moeten opgevangen worden met stijgende autoverkopen. De productiekraan kan nog verder open met een investering van $ 4 miljard in productiefaciliteiten op Amerikaanse bodem. Dat zal ome Trump als muziek in de oren klinken. GM hoopt met nieuwe productiefaciliteiten zo’n 300.000 extra auto’s per jaar te kunnen produceren.

Dit is wel een investering waar GM nu nog niks van merkt. De vernieuwde productiecapaciteit is over 18 maanden beschikbaar. Als alles op rolletjes verloopt moeten er straks 2 miljoen auto’s per jaar uit de koker van GM komen.

Ondanks het gezeur met tarieven heeft GM reden om optimistisch te zijn. In eigen land gaan de zaken goed. Chevrolet werd het op één na grootste EV-merk in de VS in het tweede kwartaal van dit jaar. Bovendien is Cadillac het best verkochte elektrische merk binnen het luxe EV-segment in de States. Nu is de elektrische auto echt nog opkomende in de VS, maar het is goed nieuws voor GM dat de merken met hun EV’s in de smaak vallen bij het Amerikaanse volk.