Mansory maakt van de nieuwe S een regelrechte maffiabak - Autoblog.nl

De nieuwe Mansory S-klasse is waarschijnlijk vooral relevant voor de Russische markt.

Je hoeft maar heel weinig te doen om een Mercedes fout te maken. Aan sommige modellen hoef je zelfs helemaal niks te doen, die zijn van zichzelf al fout. Dat geldt niet voor de nieuwste S-klasse. Dat is in de juiste uitvoering gewoon een representatieve auto.

Er zijn ook mensen die daar totaal niet in geïnteresseerd zijn, maar juist willen intimideren met hun auto. Ook dat kan prima met een S-klasse. Je hoeft hem alleen even volledig zwart te maken en/of langs te sturen bij een foute tuner. Dat laatste kan vanaf nu ook, want Mansory presenteert een tuningkit voor de nieuwste generatie S-klasse. De W223 dus.

Om de auto wat extra imposant te maken heeft Mansory een reek carbon toevoegingen voor de S-klasse. Denk daarbij aan zaken als een splitter, side skirts, een diffuser en spoiler. Uiteraard vervaardigd uit carbon fiber, want Mansory vindt gewichtsbesparing heel belangrijk. Volgens de tuner accentueren ze met deze accessoires de elegante verschijning van de S-klasse. Ondergetekende zou eerder denken dat ze het tegenovergestelde proberen te bereiken, maar wie ben ik?

Het interieur kan Mansory ook voor je onder handen nemen, maar bij dit exemplaar zijn ze daar blijkbaar nog niet aan toegekomen. We krijgen namelijk nog geen foto’s te zien van het binnenste van de Mansory S-klasse.

Mansory is al wel toegekomen aan de motoren van de S-klasse. Of in ieder geval: ze hebben de specificaties. De S 400d wordt aan 395 pk en 837 Nm koppel geholpen. Standaard heeft deze versie 330 pk en 700 Nm koppel. Als je pk’s belangrijker vindt dan koppel moet je voor de S 500 gaan. Die levert na een Mansory-kuur 526 pk en 629 Nm koppel. Standaard is dat 435 pk en 520 Nm. Een AMG-versie zal er op termijn vast ook wel komen, maar dan moet Mercedes die eerst zelf uitbrengen.