Tesla moet betalen aan gedupeerde klanten - Autoblog.nl

Niet alleen Volkswagen, maar ook Tesla moet een flinke boete betalen aan gedupeerde klanten

Op dit moment is er in Nederland een belangrijke zaak bezig. Stichting Car Claim Nederland heeft namelijk Volkswagen bij de spreekwoordelijke kroonjuwelen te pakken. De autofabrikant, importeur, softwareleverancier en alle dealers worden op het matje geroepen door 180.000 gedupeerde eigenaren vanwege het Sjoemelschandaal. Maar het zijn niet alleen verkopers van jokkende diesels die zich moeten verantwoorden. Ook de EV-specialisten van Tesla stonden deze week in de rechtszaal. Dat meldt Nettavisen.

Wat is er gebeurd? Eigenlijk is het vrij simpel, hetzelfde als wat gebeurde als met de iPhones van Apple destijds. Diverse modellen van de Tesla Model S (bouwjaar 2013 tot 2016) kregen een over-the-air-update. Na deze update nam de actieradius significant af en namen de laadtijden toe. Bij een eigenaar nam de actieradius zelfs af van 397 km naar 349 km, aldus Electrek.

Tesla voor de rechter

De Noorse Tesla-eigenaren verenigden zich en sleepte Tesla voor de rechter. Want een dergelijke update doet afbreuk aan de producteigenschappen waardoor de consumenten de auto in eerste instantie hadden gekocht.

Volgens Tesla waren de modificaties noodzakelijk. Dit juist om de accu te sparen. Destijds had Apple een dergelijke verklaring, toen bleek dat iPhones na updates ineens veel minder lang meegingen dan daarvoor. Het gaat in alle gevallen om vrij ‘oude’ auto’s, namelijk de Tesla Model S van de bouwjaren 2013 tot 2015. De accu’s die in deze auto’s geleverd werden, worden al sinds 2016 niet meer gemaakt.

Tesla moet betalen

En wat blijkt, de Noorse rechter stelde de gedupeerde eigenaren in het gelijk. Tesla moet nu schadevergoeding betalen aan hen. Nu zijn het ‘maar’ 16 eigenaren, de schadevergoeding bedraagt 134.000 Noorse Kronen. Omgerekend is dat 11.500 euro. Tesla kan overigens nog in hoger beroep, maar ze hebben niet aangegeven of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen.

De vorige keer liep het minder hoog op tussen Noorse Tesla-eigenaren en Tesla. Toen werd er buiten de rechtbank om een schadevergoeding betaald aan 126 Tesla-klanten. Destijds ging het om het feit dat de auto’s niet voldeden aan de claims die werden gemaakt door Tesla.

Met dank aan Solaiman voor de tip!