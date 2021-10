Nieuwe Mercedes G-Klasse W464 is stiekem stokoud

Na W463 komt W464 toch? De W464 is namelijk zeker niet een vernieuwde versie van ons aller favoriet, de Mercedes G-Klasse.

Generatiecodes van fabrikanten zijn vaak tamelijk random. Het is zeker niet zo dat de tweede generatie BMW 3 Serie E31 heet, dat is namelijk de 8 Serie. Het werd E36, wat daarna E46 werd. Ook bij Mercedes was het eerst niet helemaal duidelijk waarom W126 nou ineens W140 werd bijvoorbeeld.

Duidelijkere namen

Tegenwoordig is het in ieder geval bij Mercedes weer lekker simpel. Neem de C-, E- en S-Klasse. Die begonnen allemaal met W2xx en kregen vervolgens een gerangschikt cijfer (W20x voor de C, W21x voor de E en W22x voor de S). Na W201 kwam W202 om nu bij W206 uit te komen, datzelfde geldt voor de E-Klasse van W210 tot W213 en de S-Klasse ook.

Mercedes G-Klasse W464

Waarom dit geneuzel over nummertjes? Om bij de orde van de dag te komen. Want als een Mercedes een W-nummer krijgt dat eentje hoger is dan zijn voorganger, weet je dat het directe voorouders zijn. Dus wanneer Mercedes de W464 onthult, zou je denken dat het een opvolger is voor de W463, wat de huidige generatie G-Klasse is.

Het is echter bepaald geen vernieuwde versie. Sterker nog: aan de vorm van de grille te zien is het zelfs een oudere versie. Maar het is echt een Mercedes G-Klasse W464. Dat terwijl hij gebaseerd is op de oude W463, de versie die sinds 1979 gebouwd werd. En dan niet eens met de uiterlijke wijzigingen van de facelift in de jaren ’10. Het is dan ook het absolute minimum wat een G-Klasse je kan bieden.

Goedkoper

De Mercedes G-Klasse W464 komt alleen als G350d. Hij krijgt daarmee een drieliter zes-in-lijn diesel mee die 249 pk en 600 Nm levert. Een mindere versie van de 330 pk sterke G400d. De W464 is beduidend goedkoper gebouwd, met enkel LED-koplampen om wat moderner te lijken. Verder is alles oud, gestript, niks wat je niet nodig hebt. Wel wat je wél nodig hebt om je mannetje te staan in het onverharde: verhoogde veren en een snorkel.

Niet voor jou

Dan klinkt de Mercedes G-Klasse W464 ineens als de G-Klasse die we hadden moeten hebben in plaats van de G400d Professional. Daar zit het addertje onder het gras: je kunt hem niet kopen. De W464 is uitsluitend bedoeld als defensiematerieel, of als reddingsvoertuig voor speciale gebieden. Die hebben natuurlijk zo weinig mogelijk luxe nodig en bewezen techniek die het gewoon blijft doen is altijd een mooie bonus. Ideaal dus.

De mogelijkheid wordt open gehouden om de Mercedes G-Klasse W464 aan te bieden als een extra basale versie van de G Professional. Als een soort Ineos Grenadier-concurrent. Voor nu mag je echter alleen een Mercedes G-Klasse W464 kopen als je Hoofd Inkoop Defensiematerieel bent. Zijn onze Amaroks al aan vervanging toe?