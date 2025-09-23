Mansory zuigt alle elegantie uit de Ferrari 12Cilindri

Er werd alweer druk in de handjes gewreven bij Mansory toen Ferrari de 12Cilindri onthulde en dit is het resultaat.

Meningen mogen verschillen en vaak doen ze dat ook. En daar mag je eigenlijk blij mee zijn, anders wordt het ook zo saai. Ook de nieuwe designtaal van Ferrari kent zijn lovers en haters sinds het merk het zonder Pininfarina moet doen. Het design van de 12Cilindri is, los van mooi of lelijk, wel weer eens iets echt nieuws. Ironisch genoeg dankzij hulp van het verleden en vele knipogen naar de Ferrari 365 GTB/4. In de juiste specificatie kan het in ieder geval een fraaie auto zijn.

Mansory

Is de Ferrari 12Cilindri een fluwelen avondjurk, dan is de Mansory-versie een Gucci-trainingspak. Net als deze opzichtige kledij is een Mansory overigens de droom voor bepaalde type mensen, dus het is eigenlijk de schuld van de kopers dat de tuner dit blijft doen. Normaliter proberen we een twist te vinden om toch iets positiefs te melden over een dergelijk project, maar het lukt echt niet. Oké, de koplampen zijn best aardig. Zo goed?

Zonder flauwekul: eigenlijk is de Ferrari 12Cilindri van Mansory precies wat je verwacht. Het thema van de dag is paars. Het exterieur is van een halfdonkere paarse tint voorzien aan de voorkant die via een ‘fade’-effect overloopt in donkerder paars. Al het koolstofvezel opplakspul is het welbekende CFRP, ook in het paars overigens. De ironie van koolstofvezel plakspul: het mag dan licht zijn, het níét hebben zal altijd lichter zijn. Enfin, een streep in de Italiaanse driekleur over de motorkap en een geel accentlijntje maken het geheel af.

Het interieur van de Ferrari 12Cilindri van Mansory, nou ja, kan erger. Het paars van het exterieur komt betrekkelijk subtiel terug als accentkleur in een verder vrij zwarte cabine. Nou is het paars niet perse de beste Ferrari-kleur, maar de delen die gelakt zijn in de exterieurkleur zijn toch best een gave vondst. Mansory zou Mansory niet zijn als hun logo niet in paarse lampjes in de deurbekleding verwerkt zou zitten.

Chiptuning

Zoals altijd worden de heftige looks van de Mansory Ferrari 12Cilindri bijgestaan door extra vermogen. We hebben wel het idee dat de ‘F140′ V12 zoals we die kennen van vrijwel alle V12-Ferrari’s sinds de 599 (en de Enzo) nu echt bij zijn limiet zit. Standaard levert de 12Cilindri namelijk 830 pk en 678 Nm. Mansory sleutelt vaak aan de software om tot een vrij simpele chiptune te komen, waarmee eigenlijk gewoon de restricties van de motor iets minder beperkend zijn. Voor de 12Cilindri betekent het… 855 pk. Da’s 25 pk meer, maar of je ze écht gaat merken? Het toegenomen koppel zal ietsje merkbaarder zijn, dat is nu 730 Nm.

Ben jij een cursusverkoper die zijn nieuwe rijkdom viert in Dubai? Dan is de Ferrari 12Cilindri door Mansory binnenkort aan je arsenaal toe te voegen. Ben jij letterlijk elk ander persoon? Dan bieden wij onze welgemeende excuses aan, maar toch bedankt voor het lezen.