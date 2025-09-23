Bonkige SUV lost gevaarlijk probleem op bizarre wijze op

Denken in oplossingen houden we van, al lijkt een feature voor deze kekke bonkige SUV iets meer vraagtekens op te roepen dan nodig voor een oplossing.

Zonder diep in te gaan op de feiten over of een EV nou brandgevaarlijker is dan een ICE (dat mogen jullie lekker uitvechten in de reacties), feit is wel dat een EV-brand lastig is om te blussen. Wanneer er op wat voor manier dan ook brand ontstaat in één cel van een accu, zijn alle cellen één voor één vatbaar voor een flinke oververhitting die zorgt voor vuur dan wel explosies. Blussen is lastig, want als een bezetene water erop spuiten lost de kern van het probleem niet op. Vaak wordt dus gekozen voor een dompelbad om nieuwe ontstekingen, waar je wellicht de term thermal runaway van kent, zo min mogelijk kans te geven.

EV-brand

Maar ja, da’s er vanuit gaande dat je de auto in een dompelbad krijgt. Wat als je rijdt? Of als ‘ie in een parkeergarage staat? Vragen, vragen, en antwoorden zijn er nog niet echt grootschalig. Bij een telefoon wordt vaak aangeraden om hem zo snel mogelijk weg of uit het raam te gooien of in ieder geval afstand te nemen. De vraag is natuurlijk of je snel genoeg kan zijn in het geval van een autobrand.

Met het enorme aantal EV’s dat wordt verkocht in China, zijn ze aldaar ook op de hoogte van de risico’s van EV-brand. Een oplossing voor het probleem wordt gepresenteerd middels een iCar 03, dat is de bovenstaande SUV. Het klinkt cliché om het een G-Klasse-rivaal te noemen, maar daar lijkt het wel op. iCar is een nieuw merk van het grote Chinese merk Chery, wat al lang meegaat maar nu pas de Nederlandse markt bereikt met submerken Jaecoo en Omoda. iCar moet ook internationaal uitgerold worden met deze 03 als speerpunt, al is er over de Nederlandse markt nog niks bekend.

Lancering

Doet er ook niet toe, want het gaat meer om de oplossing die de iCar 03 probeert te bieden voor een brandende accu. Zoals je weet ligt een accu meestal ‘gesandwiched’ tussen twee bodemplaten in een EV. Het is dus in theorie mogelijk om het tussen de twee bodemplaten weg te krijgen via de zijkant. En dat doet de iCar 03: als er brand in de accu wordt geconstateerd door het systeem, schiet deze de accu met flink wat kracht weg uit de zijkant van de auto. Een beetje zoals een airbag werkt. Het klinkt als slechte slapstick in een James Bond-achtige film, maar het is echt zo. Kijk zelf maar.

Je moet het ze nageven: ja, de kern van de EV-brand maakt zo niet meer deel uit van de EV. Maar is de oplossing dan om een soort landmijn van een paar honderd kilo dan maar met flink wat kracht weg te schieten? Of wat als je net naast een fietser/motorrijder, voetganger of gewoon een andere auto bent als ‘ie vlam vat? En wat gebeurt er met de auto zelf, die dankzij het ontbreken van een accupakket ineens geen voortstuwing meer heeft?

De video die rondzwerft over de socials is uiteraard van Chinese komaf en deze vragen zijn tot nog toe niet beantwoord. De kans is het allergrootst dat Chery deze kans grijpt om het gewoon als een ideetje op te gooien. Wellicht dat de volgende versie met een druk op de knop de bestuurdersstoel door het dak lanceert zodat je in ieder geval zelf veilig gesteld wordt.