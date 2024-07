Slechts één gelukkige mag deze GT3 RS kopen

Niet iedereen kan zomaar deze bijzondere Jo Siffert Porsche 992 GT3 RS kopen.

Mooi is dat. Luxemerken die zelf bepalen welke klant het product krijgt. Je ziet het al bij een Rolex-dealer. Loop er eentje binnen en vraag naar een willekeurig model. Heel toevallig gaan ze dan achter kijken en heel toevallig krijg je altijd te horen dat het model niet op voorraad is. Het andere model ook niet en eigenlijk alle andere modellen ook niet.

Zo flauw zijn automerken gelukkig niet, maar in het geval van deze Porsche 992 GT3 RS komt slechts een eenling in aanmerking. Porsche heeft de 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert onthult, een one-off.

Dit speciaaltje gaat in Zwitserland een eigenaar vinden. Geïnteresseerde klanten kunnen meedingen en worden door middel van een loting getrokken. Een soort naam trekken voor een Sinterklaas surprise, maar bij het trekken van je naam moet je enkele tonnen overmaken in plaats van dat je een cadeautje moet maken. Goede vergelijking? Nee, helemaal niet gewoon.

Jo Siffert GT3 RS special

De familie van de Zwitserse coureur is betrokken geweest bij het samenstellen van dit model. Het was Jo Siffert die bijna 55 jaar geleden als eerste een race wist te winnen in een Porsche 917. Samen met Kurt Ahrens kwamen ze als winnaar over de finish van een internationale 1.000 kilometer race op de Österreichring.

Jo Siffert is al 50 jaar niet meer onder ons. Hij kwam op 35-jarige leeftijd om het leven na een fatale Formule 1-race in 1971 op Brands Hatch.

Zijn zoon Philippe en kleinzoon Jérémy Siffert reisden af naar Zuffenhausen om het te hebben over deze speciale editie. De 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert zal diverse Zwitserse Porsche Centra aandoen en uiteindelijk tentoongesteld worden tijdens Auto Zürich in november. Daarna gaat de auto naar een gelukkige koper.

Porsche Exclusive Manufaktur

De auto is samengesteld door Porsche Exclusive Manufaktur middels het Sonderwunsch programma. De GT3 RS is gespoten in Pure White in combinatie met Viper Green. Startnummer 29 staat op de auto, hetzelfde nummer als de auto van Siffert in de 917 destijds.

Met toestemming van Shell en Bosch zijn ook de sponsoren uit die tijd terug te vinden op de 911. In het interieur is gekozen voor Race-Tex, met zwart en Guards Red als kleurencombinatie. Laat vooral in de comments even weten hoe jij denkt over deze spec.